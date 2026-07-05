Vì sao ‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ dừng phát sóng?

Sau hơn một năm trở lại sóng truyền hình quốc gia, Như chưa hề có cuộc chia ly - một trong những chương trình nhân văn và giàu sức lan tỏa của truyền hình Việt - lại một lần nữa phải thay đổi hình thức phát sóng. Tuy nhiên, nguyên nhân không xuất phát từ việc chương trình giảm sức hút hay thiếu khán giả, mà đến từ bài toán nguồn lực của chính ê kíp sản xuất.

Như chưa hề có cuộc chia ly số 201 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY

Theo thông báo từ ê kíp, việc duy trì đồng thời hai phiên bản của chương trình đã vượt quá khả năng nhân sự hiện có. Mỗi số phát trên các nền tảng số có thời lượng khoảng 60 phút, giữ trọn mạch kể chuyện vốn là "thương hiệu" của chương trình. Trong khi đó, để phù hợp với khung giờ trên VTV1, ê kíp phải dành thêm từ một đến hai ngày để biên tập thành phiên bản 30 phút.

Quá trình cắt gọt không chỉ tiêu tốn nhiều thời gian, nhân lực mà còn buộc phải lược bỏ những chi tiết quan trọng, làm giảm chiều sâu cảm xúc của mỗi cuộc đoàn tụ. Trong bối cảnh đội ngũ sản xuất đang quá tải, việc tập trung toàn bộ nguồn lực cho phiên bản đầy đủ được xem là lựa chọn tối ưu.

Dù vậy, Như chưa hề có cuộc chia ly vẫn duy trì lượng khán giả ổn định trên VTV1. Vì thế, việc dừng phát sóng trên truyền hình được xem là điều đáng tiếc đối với nhóm khán giả đã đồng hành cùng chương trình suốt hơn một năm qua.

Từ tháng 7, chương trình sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20 giờ 10 vào tối thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng trên YouTube, Fanpage và TikTok với phiên bản đầy đủ.

Ra đời từ ý tưởng của Thu Uyên, số đầu tiên của Như chưa hề có cuộc chia ly lên sóng ngày 1.12.2007. Trải qua gần hai thập niên, chương trình trở thành biểu tượng của dòng truyền hình nhân văn tại Việt Nam, chuyên tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ những gia đình ly tán vì chiến tranh, thiên tai, hoàn cảnh kinh tế hay những biến cố của cuộc sống.

Không ít cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, thậm chí hơn nửa thế kỷ, đã khép lại bằng những cuộc đoàn viên khiến hàng triệu khán giả xúc động.

Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ dừng phát sóng trên truyền hình từ đầu tháng 7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY

Đến nay, chương trình đã thực hiện hơn 200 số phát sóng và góp phần kết nối hơn 500 cuộc đoàn tụ trong nước lẫn quốc tế. Đây là thành quả hiếm có đối với một chương trình thiện nguyện hoạt động hoàn toàn miễn phí, không lấy mục tiêu giải trí hay thương mại làm trọng tâm.

Trong suốt hành trình phát triển, Như chưa hề có cuộc chia ly cũng nhiều lần đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động. Năm 2018, chương trình từng tạm ngưng vì thiếu kinh phí tài trợ. Đến giữa năm 2020, ê kíp tiếp tục thông báo dừng sản xuất do cạn nguồn lực tài chính. Sau đó, nhờ sự chung tay của các nghệ sĩ, doanh nghiệp, mạnh thường quân và cộng đồng, chương trình mới có thể trở lại, tiếp tục hành trình tìm người thân. Những lần "hồi sinh" ấy cho thấy giá trị mà chương trình tạo ra đã vượt xa khuôn khổ của một sản phẩm truyền hình thông thường.

Việc rời sóng VTV1 lần này thực chất là sự chuyển dịch sang nền tảng số nhằm bảo đảm chất lượng nội dung và duy trì hành trình lâu dài. Trong bối cảnh khán giả ngày càng có xu hướng chủ động lựa chọn thời điểm xem thay vì phụ thuộc vào khung giờ cố định, sự thay đổi này cũng mở ra cơ hội để chương trình tiếp cận đông đảo người xem hơn.



