Sức hút từ những câu chuyện hoài niệm

Trên Facebook, những hội, nhóm, fanpage như: Ký ức tuổi thơ, Hoài niệm xưa, Nhớ quê xưa, Ký ức xưa 199x, Thập niên 90, Miền ký ức… ngày càng thu hút người theo dõi. Những fanpage này thu hút hàng chục ngàn, cả trăm ngàn lượt yêu thích. Dưới mỗi bài viết, hình ảnh với câu chuyện hoài niệm thu hút lượng tương tác lớn. Nội dung chủ yếu xoay quanh đồ vật, món ăn, trò chơi, sinh hoạt gia đình, trường lớp gắn với đời sống vài chục năm trước.

Hình ảnh chiếc tivi đen trắng màn hình lồi, máy cassette, điện thoại bàn, hộp bút nhiều ngăn, viên kẹo kéo trước cổng trường hay trò chơi ô ăn quan… đôi khi chỉ cần vài dòng chú thích đã thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Những câu chuyện hoài niệm về ngày xưa xuất hiện nhiều trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Trần Hoàng Vũ (34 tuổi, ngụ ở 18 Kha Vạn Cân, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) cho biết anh thường dừng lại xem những bài đăng về đồ dùng gia đình, trò chơi và sinh hoạt thời thơ ấu.

"Tôi thích những bài đăng có câu hỏi kiểu ngày xưa nhà bạn có món này không, hồi nhỏ bạn từng chơi trò này chưa. Đọc bình luận mới thấy mỗi người nhớ thêm một chi tiết. Có người kể chuyện đi học, người nhớ hàng quà trước cổng trường, người nhắc đến bạn cũ. Nhiều khi đọc xong lại nhớ thêm những chuyện của mình", anh Vũ chia sẻ.

Chị Lê Thu Hà (35 tuổi, làm việc tại 56 Yên Thế, P.Tân Sơn Hoà, TP.HCM; trước là P.2, Q.Tân Bình) cũng thường theo dõi các trang hoài niệm, đặc biệt là nội dung về món ăn và thức quà tuổi thơ.

"Có những món ăn bây giờ vẫn còn nhưng không dễ tìm lại đúng hương vị ngày xưa. Nhìn hình ảnh trên mạng, tôi nhớ những buổi tan học được mẹ cho tiền mua quà, nhớ những lần đi chơi với bạn bè. Đôi khi chỉ một món ăn thôi cũng gợi lại cả một khoảng thời gian", chị Hà nói.

Không chỉ những người từng trải qua giai đoạn ấy, một bộ phận gen Z cũng quan tâm đến nội dung hoài niệm. Trần Thị Thu Thảo, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết cô thích xem những bài đăng về trường học, đồ dùng sinh hoạt, thiết bị điện tử và trò chơi của thế hệ cha mẹ.

"Em không biết hết những món đồ được đăng, có thứ chỉ từng nghe ba mẹ kể. Nhưng nhìn hình ảnh thì thấy rất thú vị. Em thường hỏi ba mẹ ngày trước sử dụng món này như thế nào, hồi đi học có những trò chơi gì. Nhờ vậy, em biết thêm về cuộc sống của cha mẹ khi còn trẻ", Thảo chia sẻ.

Anh Đỗ Minh Hoàng (31 tuổi, ngụ xã Gia Lâm, Ninh Bình; trước là xã Gia Sơn, H.Nho Quan), quản trị viên fanpage Chuyện ngày xưa với hơn 41.000 thành viên, cho biết lập trang ban đầu vì yêu thích những hình ảnh, đồ vật gắn với tuổi thơ, nhưng không ngờ nhận được sự quan tâm lớn.

"Những bài viết về tivi đen trắng, máy cassette, trò chơi dân gian, món ăn vặt hay sinh hoạt gia đình ngày trước thường thu hút nhiều bình luận. Đặc biệt, các bài đặt câu hỏi về đồ vật, trò chơi quen thuộc khiến người xem hào hứng kể lại kỷ niệm của mình", anh Hoàng nói.

Theo anh, những điều bình dị như phương tiện đi lại, đồ dùng học tập, âm nhạc, thời trang hay sinh hoạt thường ngày đều có thể khơi gợi ký ức. Sự tham gia của nhiều thế hệ, từ chia sẻ trải nghiệm đến gửi ảnh gia đình, cũng là động lực để anh duy trì fanpage.

Nhiều fanpage khai thác những câu chuyện hoài niệm thu hút đông đảo người xem trên mạng xã hội ẢNH: THANH NAM

Từ kết nối ký ức đến cơ hội kiếm tiền trên mạng xã hội

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Quốc Hữu, Trung tâm tư vấn tâm lý Tâm Trí An (P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.Tân Chánh Hiệp, Q.12), hoài niệm không chỉ là nhớ một sự vật hay sự kiện, mà còn gợi lại bối cảnh, con người và những mối quan hệ gắn với quá khứ.

"Đôi khi, điều người ta nhớ không phải chiếc cặp cũ hay món quà vặt, mà là người tặng chiếc cặp, bạn bè cùng lớp hay buổi chiều được cha mẹ đón sau giờ học", ông Hữu phân tích.

Theo ông Hữu, khi chia sẻ trên mạng xã hội, ký ức cá nhân có thể tìm thấy sự đồng cảm, giúp những người xa lạ kết nối với nhau qua những trải nghiệm chung.

Chuyên gia truyền thông số Trần Đức Hải, Công ty TNHH Creative Pulse (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận), cho rằng nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và thay đổi khiến những nội dung gần gũi, quen thuộc có sức hấp dẫn riêng. Bên cạnh giá trị cảm xúc, các fanpage hoài niệm còn góp phần lưu giữ những lát cắt đời sống thường ngày.

Theo ông Hải, những hình ảnh về chiếc xe đạp, lớp học, căn bếp, quán hàng, đồ chơi hay phương tiện sinh hoạt không chỉ gợi nhớ ký ức mà còn phản ánh điều kiện kinh tế, môi trường sống và quan niệm của từng giai đoạn. Khi cộng đồng cùng bổ sung câu chuyện, địa danh, hoàn cảnh xuất hiện, những hình ảnh ấy trở thành nguồn tư liệu đời thường giúp các thế hệ hiểu nhau hơn.

Không chỉ có giá trị tinh thần, sức hút của nội dung hoài niệm còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người sáng tạo nội dung. Ông Hà Quốc Hoan, chuyên gia marketing online, Công ty QuickNest (P.Khánh Hội, TP.HCM; trước là P.8, Q.4), nhận định những người có khả năng sưu tầm tư liệu, kể chuyện và xây dựng cộng đồng có thể phát triển fanpage hoài niệm thành một hướng kinh doanh nội dung lâu dài.

"Lợi thế của dòng nội dung này là chủ đề rộng, gần gũi và có khả năng tạo tương tác tự nhiên. Một bức ảnh về chiếc máy nghe nhạc cũ có thể khơi gợi câu chuyện của thế hệ 8X, 9X, hay bài viết về món ăn tuổi thơ lại thu hút những người có chung trải nghiệm ở nhiều địa phương. Khi có lượng người theo dõi thực chất, nội dung nhất quán và cộng đồng gắn bó, fanpage có thể mở ra cơ hội kiếm tiền từ các chương trình dành cho nhà sáng tạo nội dung của nền tảng, quảng cáo, hợp tác với nhãn hàng hoặc phát triển sản phẩm riêng", ông Hoan phân tích.

Xem những chủ đề về hoài niệm, nhớ lại tuổi thơ ẢNH: THANH NAM

Theo ông Trần Đức Hải, các fanpage còn có thể mở rộng sang những chủ đề như ẩm thực xưa, văn hóa học đường, đồ dùng gia đình, nhiếp ảnh, du lịch về nguồn và câu chuyện làng quê. Từ cộng đồng yêu thích ký ức, người quản lý có thể phát triển sách ảnh, ấn phẩm kể chuyện, bộ sưu tập tư liệu hoặc các dự án truyền thông riêng. "Khi được đầu tư nội dung bài bản, có bản quyền và nguồn tư liệu rõ ràng, những ký ức bình dị hoàn toàn có thể trở thành nguồn tài nguyên sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển bền vững trên nền tảng số", ông Hải nói.