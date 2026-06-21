Từ một fanpage, chàng trai tạo nên hệ sinh thái cộng đồng tiếp cận hàng triệu người

Với anh, thành công không nằm ở lượt tương tác hay doanh thu, mà ở việc xây dựng những cộng đồng tử tế, lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.

Mới đây, anh Nguyễn Bùi Duy Nguyên, Nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện GDL (GDL JSC) được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2026. Đằng sau dấu mốc ấy là hành trình nhiều năm theo đuổi một hướng đi khác biệt: xây dựng các cộng đồng số dựa trên niềm tin, sự kết nối và những giá trị tích cực.

Từ những câu chuyện nhỏ về Đà Lạt đến hệ sinh thái cộng đồng số

Trước khi trở thành người điều hành một doanh nghiệp truyền thông, anh Nguyên bắt đầu với công việc quen thuộc của một người làm cộng đồng trên mạng xã hội: tạo nội dung, duyệt bài viết, tương tác với thành viên và khuyến khích mọi người chia sẻ trải nghiệm của mình.

Anh Nguyên được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2026 ẢNH: NVCC

Theo anh, điều khiến các cộng đồng phát triển không phải những chiến dịch quảng bá rầm rộ mà là từ nhu cầu rất tự nhiên của mỗi người. "Mọi người luôn có nhu cầu chia sẻ câu chuyện của mình, về nơi mình yêu, trải nghiệm thật và những điều tích cực mà họ nhìn thấy trong cuộc sống", anh Nguyên chia sẻ.

Từ những bài viết, hình ảnh và câu chuyện đời thường về Đà Lạt, cộng đồng Ghiền Đà Lạt dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Quá trình đó giúp anh Nguyên nhận ra rằng khi được tạo dựng trên sự tin tưởng và những trải nghiệm chân thực, cộng đồng có thể tạo ra sức lan tỏa rất khác so với quảng cáo thông thường.

Anh Nguyên bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ cộng đồng Ghiền Đà Lạt vào năm 2018 ẢNH: NVCC

Bước ngoặt đến khi anh nhìn thấy Ghiền Đà Lạt không chỉ còn là một fanpage hay nhóm chia sẻ sở thích, mà đã trở thành một kênh truyền thông cộng đồng có sức ảnh hưởng nhất định đối với hình ảnh du lịch địa phương.

Từ nền tảng ban đầu ấy, nhiều cộng đồng khác tiếp tục được hình thành. Tuy nhiên, với anh Nguyên, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở sự kết nối giữa con người với con người.

“Điểm khác biệt giữa một cộng đồng thực sự và một trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi là mức độ tham gia của các thành viên. Không chỉ đọc hay xem nội dung, họ còn tương tác, chia sẻ trải nghiệm, tham gia các hoạt động và cùng tạo nên giá trị cho cộng đồng đó”, anh Nguyên cho hay.

Lan tỏa giá trị từ những kết nối cộng đồng

Khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông số, anh Nguyên cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở công nghệ hay nguồn vốn mà là xây dựng và giữ được niềm tin của đội ngũ.

Anh Nguyên kể giai đoạn 2022 - 2023 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn khi quy mô nhân sự phải thu hẹp đáng kể. Theo anh, đó không chỉ là khủng hoảng về tài chính hay vận hành mà còn là thử thách đối với niềm tin của những người đồng hành. Chính trong giai đoạn ấy, anh dành nhiều thời gian nhìn lại mô hình hoạt động, văn hóa doanh nghiệp và lý do ban đầu khiến mình lựa chọn con đường này.

Anh Nguyên (hàng đầu tiên) thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng ẢNH: NVCC

Bên cạnh mục tiêu phát triển doanh nghiệp, anh Nguyên cho rằng các cộng đồng số còn có thể góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và hỗ trợ địa phương trong thời đại số. Thông qua các cộng đồng về du lịch, đời sống hay văn hóa, nhiều câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm của người dân địa phương được chia sẻ rộng rãi hơn đến công chúng.

“Một địa điểm nhỏ, một quán ăn địa phương hay sản phẩm bản địa nếu có câu chuyện hay và trải nghiệm thật vẫn có thể tiếp cận rất nhiều người mà không cần nguồn ngân sách quảng cáo lớn”, anh cho biết.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chủ quán Bếp Kiến ăn chay tại Đà Lạt, cho biết chị biết đến và hợp tác với anh Nguyên từ năm 2024 trong lĩnh vực spa. Đến khi khai trương quán ăn vào tháng 4.2026, chị tiếp tục lựa chọn hợp tác với các cộng đồng do anh Nguyên và đội ngũ xây dựng.

Theo chị Trâm, sau khi được hỗ trợ truyền thông thông qua các cộng đồng này, lượng khách đến quán tăng đáng kể. Giai đoạn đầu, lượng khách tăng mạnh, sau đó duy trì ổn định với mức tăng khoảng 30% so với trước.

"Tôi thấy các bạn trẻ rất năng động, nắm bắt xu hướng tốt. Cách hỗ trợ cũng rất tự nhiên, thực tế chứ không mang nặng tính quảng bá. Riêng Duy Nguyên là người chân thành, khi làm việc luôn hỗ trợ hết mình", chị Trâm chia sẻ.

Khi được hỏi về danh hiệu Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2026, anh Nguyên cho biết điều anh nghĩ đến đầu tiên không phải là thành tích, mà là những giai đoạn khó khăn mà tập thể đã cùng nhau vượt qua.

“Danh hiệu là một cột mốc đáng nhớ, nhưng quan trọng hơn là vẫn giữ được những giá trị ban đầu, đó là xây dựng những cộng đồng tích cực, kết nối con người và lan tỏa những câu chuyện có ích cho xã hội", anh chia sẻ.

Nhắn nhủ tới những người trẻ đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, anh Nguyên chia sẻ: "Không cần phải đi đâu quá xa, cũng không nhất thiết phải có những thiết bị quá chuyên nghiệp. Hãy bắt đầu từ điều gần nhất và thật nhất với mình", anh nói.