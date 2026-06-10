Doanh nhân trẻ phải dám cạnh tranh, dẫn dắt thị trường

Sáng 10.6, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhắn gửi doanh nghiệp trẻ dám cạnh tranh, dẫn dắt thị trường

ẢNH: N.H

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng hàng trăm doanh nhân trẻ trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết điều khiến ông ấn tượng không chỉ là những con số về doanh thu, tốc độ tăng trưởng hay số lượng việc làm được tạo ra, mà còn là những hành trình vượt qua hoài nghi, thất bại và giới hạn bản thân của các doanh nhân trẻ.

Theo Phó thủ tướng, mỗi doanh nhân được vinh danh hôm nay là minh chứng cho tinh thần Việt Nam dám nghĩ lớn, dám hành động và dám chịu trách nhiệm với ước mơ của mình.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ từng gặp nhiều bạn trẻ khởi nghiệp từ những căn phòng nhỏ, với số vốn hạn chế và rất ít nguồn lực. Điều họ thiếu nhất không phải ý tưởng mà là niềm tin của thị trường. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, nhiều người đã xây dựng được những doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

"Khởi nghiệp không bắt buộc phải bắt đầu từ nguồn lực lớn, mà bắt đầu từ khát vọng lớn và sự bền bỉ theo đuổi khát vọng ấy", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng anh Bùi Quang Huy tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 trên cả nước được vinh danh tại sự kiện ẢNH: N.H

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đang làm thay đổi mọi lĩnh vực của nền kinh tế, Phó thủ tướng cho rằng lợi thế cạnh tranh lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay chính là tốc độ học hỏi và khả năng đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng mong muốn các doanh nhân trẻ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn, học nhanh hơn, quản trị tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và hội nhập sâu rộng hơn với thị trường quốc tế.

"Danh hiệu hôm nay là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm. Khởi nghiệp không chỉ để mở thêm một doanh nghiệp mà còn phải tạo ra giá trị mới cho xã hội", Phó thủ tướng nói.

Từ thực tiễn phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trẻ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trong thanh niên; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả hơn; thúc đẩy doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết giữa doanh nhân trẻ với các doanh nghiệp lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho khởi nghiệp.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nhân trẻ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho người trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Tại chương trình năm nay, ban tổ chức đã trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho 86 doanh nhân tiêu biểu và trao danh hiệu danh dự cho một doanh nhân trẻ khuyết tật có nhiều đóng góp trong hỗ trợ cộng đồng, tạo sinh kế cho người yếu thế.