Hải Phòng thu hút gần 2 tỉ USD FDI sau 5 tháng

Ngày 9.6, tại Hải Phòng, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026). Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện các cơ quan quản lý.



Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: N.H

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng cần thêm những đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh và chính sách hỗ trợ.

Theo anh Đặng Hồng Anh, VPSF 2026 hướng tới mục tiêu chuyển từ tư duy "kiến nghị - tháo gỡ" sang "đồng kiến tạo chính sách", đưa tiếng nói của doanh nghiệp trở thành dữ liệu đầu vào cho quá trình hoạch định chính sách ở cả cấp địa phương và quốc gia.

Tại diễn đàn, nhiều tham luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm như phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác công - tư và xây dựng động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Lê Lương Thịnh, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, cho biết Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước về quy mô kinh tế và xếp thứ tư về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Thành phố cũng nằm trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu, xếp thứ 765 thế giới và thứ 23 khu vực Đông Nam Á.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó có việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, không gian làm việc chung, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp lớn với startup địa phương.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là mô hình "Doanh nghiệp một người" (OPC/Solopreneur). Các diễn giả nhận định công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tạo điều kiện để cá nhân xây dựng mô hình kinh doanh tinh gọn với chi phí thấp, mở ra một lớp doanh nhân mới trong nền kinh tế số.

Đại biểu trao đổi tại diễn đàn ẢNH: N.H

Tại phiên đối thoại mở, các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề lớn gồm cải cách thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh và hợp tác công - tư nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khẳng định, quan điểm nhất quán của thành phố là lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thành công của doanh nghiệp là thành công của Hải Phòng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, mặt bằng sản xuất.

Theo lãnh đạo thành phố, 5 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu hút 1,97 tỉ USD vốn FDI, tăng 46,7% so với cùng kỳ; có 3.571 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,2%, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 54.000 doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hải Phòng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố và Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng cũng phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp Hải Phòng năm 2026 với trọng tâm là cuộc thi "Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng", nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng của thanh niên, sinh viên và doanh nhân trẻ.