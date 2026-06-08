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Giới trẻ

Hải Phòng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/06/2026 06:39 GMT+7

Hơn 1.200 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Hải Phòng với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, phát triển địa phương.

Ngày 7.6, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 và Ngày hội thanh niên công nhân vui khỏe năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.200 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Hải Phòng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút phát động chiến dịch thanh niên Hải Phòng tình nguyện hè và Ngày hội thanh niên công nhân vui khỏe 2026

ẢNH: N.H

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy,  Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Thành  đoàn Hải Phòng, cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 được triển khai với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", gồm chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Theo Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, chiến dịch năm nay có sự chuyển biến mạnh về tư duy và phương thức tổ chức, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, từ hoạt động hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Thành Đoàn Hải Phòng xác lập 10 chỉ tiêu trọng điểm cùng 18 hoạt động cấp thành phố, tập trung vào các nội dung tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh xã hội.

Hải Phòng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP nông sản, các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên Hải Phòng

ẢNH: N.H

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị tuổi trẻ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững; đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đánh giá, đo đếm được tại cơ sở.

Ông Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè. Trong đó, công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường xây dựng môi trường sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy và các chất gây nghiện.

Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị tổ chức Đoàn đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho thanh thiếu nhi theo hướng trải nghiệm, thực hành, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống.

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Thành Đoàn Hải Phòng Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy Mùa hè tình nguyện
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