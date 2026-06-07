Thanh niên công nhân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

Ngày 6 - 7.6, tại tỉnh Gia Lai, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" năm 2026.

Chương trình được tổ chức hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng 2.000 đoàn viên, thanh niên công nhân.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Mái nhà chung của thanh niên

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết lực lượng công nhân hiện có khoảng 17 triệu người, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, thanh niên công nhân là lực lượng năng động, có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trước những yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân, thanh niên công nhân cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực làm chủ công nghệ.

Các cấp bộ Đoàn, Hội thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời tạo môi trường rèn luyện, phát triển bản thân và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quà cho thanh niên công nhân ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, Ngày hội Thanh niên công nhân không chỉ là sân chơi giao lưu, giải trí mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Hội đối với lực lượng lao động trẻ.

Thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, chương trình góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là mái nhà chung của thanh niên, hội viên cả nước, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 thanh niên công nhân

Ban tổ chức cho biết, Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" được tổ chức từ năm 2023. Sau 3 năm triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, chương trình đã thu hút hơn 119.000 lượt thanh niên công nhân tham gia; tổ chức 48.500 lượt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí; triển khai hơn 350 gian hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá và 15 đêm nhạc hội phục vụ người lao động.

Thanh niên công nhân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại Gia Lai, ngày hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 thanh niên công nhân; tổ chức các giải thể thao gồm bóng đá, bơi lội, bắn cung, kéo co, teambuilding; liên hoan "Tiếng hát Thanh niên công nhân"; các trò chơi dành cho công nhân và con em công nhân; trao quà hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chăm sóc sức khỏe chuyên sâu với các nội dung đo huyết áp, đường huyết, siêu âm, chụp X-quang và tư vấn phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với giải đặc biệt là một xe máy trị giá 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Năm 2026, chuỗi ngày hội dự kiến tiếp cận hơn 6.000 thanh niên công nhân tại 3 địa phương gồm Phú Thọ, Gia Lai và TP.HCM, tiếp tục lan tỏa tinh thần sống tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo động lực để thanh niên công nhân yên tâm lao động, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.