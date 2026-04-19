Kinh tế

4 vấn đề doanh nghiệp quan tâm tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Vũ Thơ
19/04/2026 10:29 GMT+7

Tại phiên đối thoại đầu tiên của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 ở Phú Thọ có 4 vấn đề cốt lõi đã được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, thảo luận nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Chiều 18.4, tại tỉnh Phú Thọ, phiên đối thoại đầu tiên thuộc vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 đã chính thức diễn ra, với sự tham gia của lãnh đạo T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng hơn 200 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan.

Đây là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, nhằm tạo lập không gian trao đổi thực chất giữa khu vực kinh tế tư nhân và chính quyền địa phương, hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân năng động, hiệu quả và bền vững.

Ông Hoàng Bình Quân (bìa trái), nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Công Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh VPSF 2026 mang theo "tầm nhìn chiến lược về một nền kinh tế tự cường", trong đó các phiên đối thoại địa phương đóng vai trò nền tảng quan trọng.

Theo ông Thành, phiên đối thoại tại Phú Thọ "không chỉ đơn thuần là một sự kiện vệ tinh" mà chính là "hơi thở thực tiễn, là nền tảng cốt lõi quyết định sự thành công của diễn đàn quốc gia".

Ông Lưu Công Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao đổi tại diễn đàn

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định rõ kinh tế tư nhân không chỉ là động lực quan trọng mà còn phải trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Từ đó, ông Thành nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc "đồng kiến tạo và hợp lực công - tư" như chìa khóa để tạo đột phá. 

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định VPSF 2026 là diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đánh giá cao cách tiếp cận của diễn đàn với mô hình 3 vòng đối thoại liên thông, không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe kiến nghị mà hướng tới nhận diện vấn đề từ cơ sở, đối thoại để tháo gỡ và tiến tới kiến tạo chính sách. Đây cũng là tinh thần phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ sinh thái thể chế minh bạch, ổn định, tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất.

Những bất cập khi tiếp cận và thực thi các chính sách thuế mới

Tại phiên đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp và các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh nhiều vấn đề thiết thực, bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổng cộng đã ghi nhận khoảng 19 kiến nghị, ý kiến và sáng kiến, bao gồm 12 đề xuất chính sách từ các bài tham luận trọng tâm và 7 vấn đề vướng mắc được nêu trực tiếp tại phiên đối thoại mở.

Các nội dung thảo luận tập trung vào 4 trụ cột chính gồm: thể chế và môi trường kinh doanh; tiếp cận nguồn lực; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thị trường và nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề cốt lõi mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, đồng thời cũng là trọng tâm cần tháo gỡ để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Các ý kiến của doanh nghiệp tập trung vào những "điểm nghẽn" có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phản ánh khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và thiếu điểm tựa pháp lý trong giai đoạn đầu, dẫn đến tâm lý e ngại rủi ro khi mở rộng hoạt động.

Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chia sẻ những bất cập trong việc tiếp cận và thực thi các chính sách thuế mới, đặc biệt là hóa đơn điện tử, khi nguồn lực quản trị còn hạn chế.

Một số doanh nghiệp sản xuất ngoài khu công nghiệp nêu rõ vướng mắc trong việc điều chỉnh ngành nghề đầu tư, lo ngại thủ tục kéo dài có thể làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Tin liên quan

Khánh Hòa mở màn Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Khánh Hòa mở màn Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Khánh Hòa được chọn là điểm xuất phát đầu tiên trong chuỗi 31 tỉnh, thành của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, khẳng định vị thế vùng kinh tế động lực tầm quốc gia sau sáp nhập.

Khai mạc Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Nữ doanh nhân Việt chia sẻ và hiến kế tại 'Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019'

