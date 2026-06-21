Chàng trai xứ Nghệ từ bỏ suất đi Nhật để giữ lửa làng nồi đất

Nồi đất Trù Sơn (xã Bạch Hà, Nghệ An) từng nổi tiếng và được bán ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Giao thông vận tải, anh Lê Xuân Hải học tiếng Nhật, sau đó nộp tiền cọc 10 triệu đồng để làm thủ tục sang Nhật làm việc.

"Thời điểm đó, mình thấy nhiều người trẻ đã chọn quê hương để lập nghiệp từ nghề truyền thống của cha ông và họ đã thành công, rồi nghĩ tại sao mình không kế nghiệp nghề nồi đất của quê hương để níu giữ nghề. Vậy là mình đã quyết định ở lại quê", anh Hải kể.

Anh Lê Xuân Hải và sản phẩm nồi đất truyền thống Trù Sơn ẢNH: K.HOAN

Anh Hải mở xưởng sản xuất với ý định làm nồi đất theo phương pháp thủ công truyền thống, sau đó sẽ kết hợp với các thiết bị máy móc. Nhưng không lâu sau đó xưởng phải đóng cửa vì khó tìm nhân công do những người thợ đã chuyển sang nghề khác.

Sau khi vào tận xưởng gốm ở các tỉnh phía nam để học hỏi kinh nghiệm, anh Hải tiếp cận máy ép thủy lực để đúc nồi đất thay cho việc nặn thủ công bằng tay. Máy ép này dùng để thay thế sức người; tuy nhiên các loại máy bán sẵn trên thị trường chưa phù hợp với kích cỡ và đặc tính của nồi đất Trù Sơn, thế là anh Hải lại tiếp tục mò mẫm ra các làng gốm để học hỏi.

Để làm ra chiếc nồi đúng chất làng nghề truyền thống này, anh Hải phải tự thiết kế lại nhiều chi tiết máy và sáng tạo hệ thống khuôn thạch cao riêng biệt. Sau nhiều tháng tìm tòi, mô hình sản xuất nồi đất cơ giới hóa của anh dần thành hình.

Xưởng của Hải sử dụng máy xay đất, máy ép thủy lực và lò nung bằng điện thay thế sức người ẢNH: K.HOAN

Xưởng sản xuất của vợ chồng anh Hải bắt đầu vận hành ổn định. Xưởng của anh sử dụng máy xay đất, máy ép thủy lực và lò nung bằng điện thay thế sức người. Việc ứng dụng máy móc không chỉ giúp giảm rất nhiều nhân công mà còn giúp sản phẩm nồi đất có độ nén chặt hơn, chất lượng có độ kín, bền và khả năng giữ nước tốt hơn.

Hiện xưởng của anh Hải chủ yếu sản xuất các loại nồi đất phục vụ nhu cầu kho cá, kho thịt, om lươn, cơm niêu. Nhờ chất lượng sản phẩm tốt hơn so với làm thủ công nên đầu ra sản phẩm cũng rất tốt.

"Xu hướng ẩm thực đang ngày càng ưa chuộng nồi đất truyền thống này nên thị trường rất lớn. Nhiều nhà hàng, quán ăn đang có nhu cầu cung ứng nên sắp tới mình sẽ mở rộng quy mô để tăng sản phẩm", anh Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bạch Hà, cho biết từ một làng nghề truyền thống lâu đời, đến nay xã chỉ còn hơn 20 hộ theo nghề. Việc anh Lê Xuân Hải áp dụng công nghệ để giữ nghề truyền thống là hướng đi rất tích cực, vừa tạo được thu nhập tốt cho gia đình vừa giữ nghề truyền thống của quê hương.



