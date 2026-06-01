Vì sao những điều dang dở luôn làm bạn ám ảnh?

Một cuộc gọi chưa kịp thực hiện, một công việc còn dang dở hay một mối quan hệ chưa có lời kết... Những điều chưa hoàn thành thường có xu hướng lưu lại trong tâm trí lâu hơn chúng ta nghĩ. Dù đã trôi qua nhiều ngày, thậm chí nhiều năm, những điều dang dở ấy vẫn có thể bất ngờ xuất hiện trong suy nghĩ và chiếm lấy sự chú ý của chúng ta.

Theo các chuyên gia tâm lý, đây không phải là điều ngẫu nhiên mà là một cơ chế tự nhiên của não bộ nhằm thúc đẩy con người hoàn thành những gì còn bỏ ngỏ. Chính cơ chế này khiến những điều chưa trọn vẹn thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả những việc đã hoàn thành. Vậy điều gì đang diễn ra trong não bộ khi chúng ta bị ám ảnh bởi những điều dang dở?