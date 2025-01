Vì sao NSƯT Thoại Mỹ thay thế Cẩm Ly ở ‘Táo xuân’?

NSƯT Thoại Mỹ được ê kíp thuyết phục tham gia Táo xuân 2025 Ảnh: NVCC

So với dàn diễn viên của năm trước, Táo xuân 2025 gây tiếc nuối khi vắng mặt ca sĩ Cẩm Ly. Vai diễn Thiên Hậu do cô đảm nhận được Hoàng Nhật Nam giao cho NSƯT Thoại Mỹ. Nói về lý do, nam đạo diễn bật mí trong thời gian tập luyện, giọng ca Chim trắng mồ côi vướng lịch công tác ở nước ngoài. Dù đã cố gắng nhưng hai bên không thể sắp xếp được nên “đây là điều tiếc nuối”.

“Với tôi, ca sĩ Cẩm Ly là một nghệ sĩ đa tài. Cô đã rất thành công trong việc xây dựng hình tượng Thiên Hậu hiền từ, nhân hậu, bao dung, đầy tình cảm và chân thành. Cẩm Ly cũng thường góp giọng tại Táo xuân với những bài hát rất hay. Dù rất tiếc khi không thể cùng đồng hành cùng chương trình nhưng ê kíp thực hiện cũng rất tôn trọng lịch trình riêng của cô. Tôi mong là Cẩm Ly sẽ luôn luôn thành công và gặt hái được những thành tựu mới trên con đường sự nghiệp của mình”, đạo diễn nói thêm.

Câu chuyện mưa lũ được đạo diễn Hoàng Nhật Nam tái hiện trong Táo xuân Ảnh: NVCC

Nam đạo diễn hy vọng sự nhiệt huyết, tài năng về ca hát, diễn xuất, NSƯT Thoại Mỹ sẽ mang đến màu sắc mới cho nhân vật Thiên Hậu. Hoàng Nhật Nam nói thêm khi ban tổ chức liên hệ, ban đầu giọng ca cải lương trăn trở về việc tạo dấu ấn, màu sắc riêng để không trùng lặp. Sau khi được mọi người động viên, nữ nghệ sĩ mới quyết định thử sức.

“Táo xuân quy tụ đông đảo diễn viên, việc dung hòa với lịch trình riêng của nghệ sĩ càng là một thử thách. Rất tiếc là sau nhiều mùa phát sóng, chương trình năm nay đã vắng bóng ca sĩ Cẩm Ly. Thay vào đó, NSƯT Thoại Mỹ sẽ đảm nhiệm vai diễn này. Với cá nhân tôi, mỗi một nghệ sĩ đều sẽ có một cái “chất” và cái “hồn” để truyền tải nhân vật một cách khác nhau, từ đó tạo nên những sự thú vị khác nhau”, Hoàng Nhật Nam cho hay.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam bàn bạc trong quá trình thực hiện Táo xuân 2025 Ảnh: NVCC

Táo xuân 2025 là chương trình mang tính tổng kết những thăng trầm đã diễn ra trong năm cũ, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Theo bật mí của Hoàng Nhật Nam, nốt trầm của chương trình năm nay là hình ảnh người dân trải qua thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên trong thời khắc chuyển giao năm mới, anh và ê kíp muốn thực hiện mọi thứ nhẹ nhàng hơn, lan tỏa tình yêu thương của người dân trong khó khăn.

Ngoài ra, Táo xuân còn thẳng thắn phê phán các hiện tượng tiêu cực đang diễn ra trong xã hội, từ lối sống hình thức, làm từ thiện “phông bạt” đến tình trạng thiếu tình người tại các mái ấm trẻ em. Bên cạnh đó, chương trình cũng khéo léo lồng ghép trào lưu, câu nói vui và bài hát đang được giới trẻ yêu thích hiện nay, tạo nên không khí tươi mới và gần gũi.

Đạo diễn tiết lộ chương trình mang đến những vấn đề xúc động về tình người, sự đoàn kết đồng lòng của dân tộc bất chấp khó khăn. “Đó là một câu chất vấn mang nhiều triết lý sâu sắc. Liệu có phải chúng ta đang quá dễ dàng đổ lỗi cho số phận, cho ông trời trước những khó khăn mà mình gặp phải? Đây là đoạn mà tôi nghĩ sẽ làm cho tất cả mọi người phải trăn trở khi xem Táo xuân”, Hoàng Nhật Nam bật mí.