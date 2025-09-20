Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho cả mẹ và con?

Ngọc Chi
Ngọc Chi
20/09/2025 17:56 GMT+7

'Tôi nghe nói nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho cả mẹ và con, điều này có đúng không, nhờ bác sĩ giải đáp?', (Hoàng Yến, 30 tuổi, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Bảo Trân, Khoa Sản phụ khoa - Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) giải đáp: Nuôi con bằng sữa mẹ là việc cho trẻ bú trực tiếp từ mẹ hoặc từ bình chứa sữa mẹ đã được hút ra. Đây là nguồn dinh dưỡng tự nhiên và tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nuôi con bằng sữa mẹ mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Các lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ đối với trẻ

Sữa mẹ có chứa tất cả thành phần cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Sữa mẹ là một công thức độc đáo và đặc thù, chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ đó, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho trẻ như:

Dễ hấp thu đối với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Chứa các kháng thể bảo vệ trẻ khỏi các vấn đề nhiễm trùng, nâng cao khả năng miễn dịch. Cung cấp hàm lượng chất béo, đường, protein, vitamin và nước phù hợp với sự phát triển của trẻ. Hỗ trợ trẻ tăng cân theo đúng mốc phát triển. Thành phần thay đổi để phù hợp theo giai đoạn phát triển của trẻ. Giúp trẻ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn.

Phần lớn các hiệp hội y khoa đều khuyến nghị nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong ít nhất 6 tháng đầu đời và tiếp tục cho bú mẹ có thể cho đến khi trẻ 2 tuổi hoặc lâu hơn. Điều này giúp cung cấp chất dinh dưỡng và kháng thể cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, các nghiên cứu khoa học đã cho thấy nuôi con bằng sữa mẹ giúp hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ mạnh mẽ và giảm nguy cơ trẻ mắc một số bệnh.

Vì sao nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho cả mẹ và con? - Ảnh 1.

Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé

ẢNH: P.N

Lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ đối với mẹ

Không chỉ có lợi cho trẻ, việc cho con bú còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cả mẹ như:

Giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh: Giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú, buồng trứng, nội mạc tử cung và tuyến giáp. Giảm nguy cơ loãng xương, tiểu đường loại 2, bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp và cholesterol cao. Giúp mẹ hồi phục sau sinh nhanh hơn nhờ hormone oxytocin. Tăng cường mối liên kết thể chất và cảm xúc với con. Tiện lợi, chi phí thấp hơn so với việc sử dụng sữa công thức.

Giúp mẹ giảm cân sau sinh dễ dàng hơn: Quá trình cho con bú tiêu tốn nhiều calo, từ đó có thể giúp mẹ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nuôi con bằng sữa mẹ cũng đều làm giảm cân. Các nghiên cứu hiện tại cũng chưa biết rõ lý do tại sao một số mẹ cho con bú có giảm cân và số còn lại thì không. Một số yếu tố khác có ảnh hưởng đến cân nặng của mẹ sau sinh như lượng thức ăn, các hình thức vận động và chất lượng giấc ngủ.

Mặc dù sữa mẹ có nhiều lợi ích nhưng bác sĩ Trân lưu ý rằng các mẹ tuyệt đối không sử dụng sữa từ những người mẹ khác không rõ nguồn gốc, chất lượng vì có thể không an toàn cho trẻ. Nếu gặp khó khăn như lượng sữa không nhiều, mẹ hãy tham khảo những thực phẩm nên ăn và không nên ăn trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ hoặc tìm đến các bác sĩ để được tư vấn và vượt qua các rào cản đó một cách khoa học, hiệu quả.

