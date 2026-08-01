Vì sao ô tô đời mới ngày càng tích hợp nhiều camera?

Từng được xem là một trang bị xa xỉ trên ô tô nhưng hiện nay camera đang xuất hiện ngày càng phổ biến và dày đặc tại nhiều vị trí khác nhau trên một chiếc ô tô đời mới. Nếu đi xung quanh có thể thấy, hầu hết các xe hơi đời mới hiện nay được lắp camera ở khắp mọi nơi. Từ vị trí phía trên biển số phía sau của xe, trong lưới tản nhiệt, hai bên gương chiếu hậu… cho đến phía sau kính chắn gió trước và trong cabin một số mẫu xe đều có camera. Thực sự có quá nhiều camera cho một chiếc xe mới mà hầu hết chức năng người lái vẫn phải tự điều khiển.

Những camera này không chỉ giúp phòng tránh va chạm mà còn trở nên thiết yếu đối với các hệ thống an toàn, công nghệ đỗ xe, các tính năng hỗ trợ lái xe… do đó, có thể trong tương lai ô tô sẽ còn có nhiều camera hơn.

Hệ thống camera trên ô tô không chỉ giúp phòng tránh va chạm mà còn trở nên thiết yếu đối với các hệ thống an toàn, công nghệ đỗ xe, các tính năng hỗ trợ lái xe… Ảnh: B.H

Mọi chuyện bắt đầu từ camera lùi

Cách đây không lâu, camera lùi là một tùy chọn đắt tiền chỉ dành cho các dòng xe hạng sang và các phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi vào năm 2018, khi nhiều quốc gia đưa ra quy định ô tô trang bị công nghệ quan sát phía sau, bên cạnh đó đòi hỏi của khách hàng với một chiếc ô tô ngày càng cao. Tại Mỹ, ô tô chở khách có trọng lượng dưới 4,5 tấn bán ra thị trường từ năm 2018 bắt buộc phải có hệ thống camera hỗ trợ quan sát phía sau.

Từ đó, nhiều mẫu ô tô đời mới bắt đầu được trang bị hệ thống camera, màn hình cỡ lớn và phần mềm để kết nối nhằm hỗ trợ người lái quan sát. Khi phần cứng cơ bản đã được trang bị đầy đủ, việc bổ sung thêm camera trở nên dễ dàng hơn.

Camera phía trước có thể hỗ trợ việc đỗ xe. Camera dưới gương chiếu hậu có thể giám sát hai bên, kết hợp các hình ảnh từ camera phía sau... khi ghép chúng lại với nhau, người lái có được chế độ xem 360 độ.

Camera lùi đang trở thành trang bị tiêu chuẩn trên hầu hết các mẫu ô tô Ảnh: B.H

Không chỉ hỗ trợ đỗ xe, camera trên ô tô ngày càng đa năng hơn

Không chỉ hỗ trợ người lái quan sát khi đỗ xe, hệ thống camera trên ô tô ngày càng đa năng hơn khi các nhà sản xuất tích hợp nhiều công nghệ mới trên xe. Đơn cử như hệ thống camera lùi, không chỉ phát huy tác dụng khi lùi, đỗ xe… mà tùy thuộc vào loại xe, hệ thống này có thể nhận diện vạch kẻ đường, ô tô, người đi bộ, người đi xe đạp, biển báo giới hạn tốc độ và các vật thể khác... Thông tin đó hỗ trợ các tính năng như cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động... Hệ thống EyeSight trên xe Subaru là một ví dụ điển hình cho công nghệ này.

Camera rất hữu ích trong những tình huống nhận diện vì chúng có thể giúp xác định rõ vật thể đó là gì. Radar rất tốt trong việc đo khoảng cách và tốc độ nhưng camera có thể giúp phương tiện phân biệt giữa người đi bộ, loại phương tiện, vạch kẻ đường, lề đường hoặc một túi nhựa đang bay trên đường.

Camera rất hữu ích trong những tình huống nhận diện vì chúng có thể giúp xác định rõ vật thể đó là gì Ảnh: B.H

Không những vậy, một chiếc camera cũng có thể hỗ trợ nhiều tính năng cùng lúc. Các nhà sản xuất ô tô không nhất thiết cần các cảm biến riêng biệt cho việc nhận diện biển báo giao thông, giữ làn đường và phát hiện người đi bộ. Họ có thể gửi cùng một nguồn cấp video đến nhiều hệ thống khác nhau.

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS cần nhiều "con mắt" hơn

Sự xuất hiện của các tính năng, hệ thống hỗ trợ lái xe cũng đang góp phần đưa camera xuất hiện nhiều hơn trên mỗi chiếc ô tô mới. Các hệ thống hỗ trợ lái xe hiện đại cần nhận biết nhiều hơn thay vì chỉ quan sát đường phía trước. Một chiếc xe chuyển làn cần biết liệu có xe khác đang ở bên cạnh nó hay không. Một hệ thống đỗ xe tự động cần nhận diện lề đường, vạch kẻ đường và các chướng ngại vật khác… Do đó, cần hệ thống camera quan sát từ nhiều hướng.

Đơn cử như một chiếc Tesla Model Y sử dụng một loạt các camera được gắn xung trên chắn gió, lưới tản nhiệt, chắn bùn, cột trụ và phía sau xe. Các nhà sản xuất khác kết hợp camera với radar và lidar để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh hơn về môi trường xung quanh.

Sự xuất hiện của các tính năng, hệ thống hỗ trợ lái xe cũng đang góp phần đưa camera xuất hiện nhiều hơn trên mỗi chiếc ô tô mới Ảnh: B.H

Ô tô tích hợp càng nhiều công nghệ, tính năng càng cần nhiều thông tin hơn. Nói cách khác, xe tự động hóa ngày càng cao, cần nhiều hơn những "con mắt" để quan sát, thu thập dữ liệu.

Từ chỗ chỉ đóng vai trò hỗ trợ quan sát, có thể thấy khi các tính năng, hệ thống an toàn và hỗ trợ lái đang được các nhà sản xuất chạy đua trang bị trên ô tô, số lượng camera theo đó cũng xuất hiện dày đặc hơn trên một chiếc ô tô mới. Các chuyên gia trong ngành dự báo, với những quy định mới cùng với cuộc chạy đua công nghệ giữa các nhà sản xuất ô tô, trong tương lai hệ thống camera sẽ được sử dụng nhiều hơn trên nhiều dòng xe ô tô.

