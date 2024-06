Vì sao ô tô số sàn tại Việt Nam ngày càng 'lụi tàn'?

Như Thanh Niên đã đề cập trong bài viết "Ô tô số sàn tại Việt Nam ngày càng ít lựa chọn" hiện nay số lượng phiên bản số sàn của một mẫu mã ô tô càng ít, thậm chí nhiều mẫu ô tô mới, đặc biệt là ô tô gầm cao đã loại bỏ bản số sàn. Trước đây, nếu trung bình một mẫu ô tô có 1 bản số sàn và 3 bản số tự động, tức ô tô số sàn chiếm khoảng 25% thì hiện nay, tỷ lệ này chỉ còn chưa tới 20%. Với việc các hãng ô tô đang dần loại bỏ các dòng xe bản số sàn, các chuyên gia trong ngành nhận định, trong vài năm tới, tỷ lệ ô tô số sàn sẽ giảm về mức chưa tới 10% tổng lượng phiên bản, mẫu mã ô tô phân phối trên thị trường.

MG5 là một trong những mẫu xe hiếm hoi ở phân khúc sedan hạng C có bản số sàn Bá Hùng

Thực tế, có nhiều lý do khiến số lượng ô tô số sàn ngày càng sụt giảm và có nguy cơ "lụi tàn" trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong đó, sự thay đổi về nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng tình trạng giao thông, tính kinh tế cùng sự xuất hiện của ô tô điện… được cho là những lý do chính dẫn đến việc nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô không còn mặn mà với việc phân phối các phiên bản, mẫu mã ô tô số sàn.

Đầu tiên phải nói đến sự thay đổi về nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Không còn như 10 năm trước đây khi việc sở hữu một chiếc ô tô để che mưa che nắng hằng ngày là ước mơ của đa số người dân Việt Nam. Ô tô thời điểm đó cũng không có quá nhiều công nghệ, tính năng… do đó các bản số sàn có giá bán thấp hơn xe số tự động lại phù hợp với những người mới lấy bằng lái, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi… được cho là lựa chọn hợp lý.

Công nghệ càng phát triển khiến khoảng cách chênh lệch về trang bị tính năng, tiện nghi giữa bản số sàn và số tự động của cùng một mẫu ô tô ngày càng lớn Bá Hùng

Tuy nhiên, hiện tại đã có sự thay đổi. Công nghệ càng phát triển khiến khoảng cách chênh lệch về trang bị tính năng, tiện nghi giữa bản số sàn và số tự động của cùng một mẫu ô tô ngày càng lớn. Bản số tự động thường được các nhà sản xuất trang bị nhiều tính năng an toàn, tiện nghi, hỗ trợ người lái tốt hơn so với bản số sàn. Trong khi đó, mức tiêu hao nhiên liệu giữa bản số sàn và số tự động của cùng một mẫu xe cũng không còn chênh lệch quá lớn… Ô tô số tự động mang lại sự tiện nghi, thoải mái hơn so với ô tô số sàn. Do đó, việc người dùng nhận thức rõ hơn về những ưu điểm, dễ vận hành của xe số tự động chính là nguyên nhân khiến xe số sàn sụt giảm.

Thứ hai, tình trạng phức tạp, quá tải của hệ thống giao thông nhất là ở các thành phố lớn cũng là một trong những lý do khiến lượng khách hàng chọn mua ô tô phiên bản số tự động nhiều hơn xe số sàn. Ô tô số sàn mang lại cảm giác lái chân thực, phấn khích hơn trên đường trường, tuy nhiên khi lưu thông trong khu vực nội đô đông đúc, ô tô số sàn lại khiến người lái mệt mỏi hơn với nhiều thao tác "chân tay" hơn. Tình trạng, kẹt xe ùn tắc giao thông đang diễn ra ngày càng trầm trọng ở nhiều thành phố cũng khiến nhiều người mua ô tô chuyển sang chọn xe số tự động để đổi lấy sự thoải mái khi lái xe.

Xu hướng phát triển của dòng ô tô điện cũng là lý do chính khiến tỷ lệ ô tô số sàn bị thu hẹp

Thứ ba, xu hướng phát triển của dòng ô tô điện cũng là lý do chính khiến tỷ lệ ô tô số sàn bị thu hẹp. Với hệ thống động cơ, pin điện… các dòng xe điện thường được các nhà sản xuất sử dụng hộp số tự động để phù hợp với việc vận hành cũng như tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Do đó, khi ô tô điện ngày càng nở rộ về mẫu mã, kiểu loại cũng đồng nghĩa với việc ô tô số tự động nói chung sẽ gia tăng, qua đó khiến tỷ lệ ô tô số sàn bị thu hẹp dần.

Thứ tư, ô tô số sàn được cho phù hợp với các cá nhân mua ô tô chạy dịch vụ taxi công nghệ hay các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi vận chuyển hành khách… Thế nhưng ngay cả nhóm khách hàng này hiện cũng đang có xu hướng chuyển dần sang lựa chọn ô tô điện để sử dụng. Thực tế thời gian gần đây cho thấy, không ít doanh nghiệp xe taxi lựa chọn ô tô điện VinFast, Wuling… để sử dụng. Chính điều này cũng góp phần khiến ô tô số sàn tại Việt Nam ngày càng "lụi tàn".