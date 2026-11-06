Vì sao phải gạt chốt khóa hai lần mới mở được nắp ca-pô ô tô?

Trong quá trình sử dụng ô tô, việc mở nắp ca-pô để kiểm tra dầu động cơ, nước làm mát, bình ắc-quy hay các chi tiết trong khoang máy là thao tác khá quen thuộc với nhiều tài xế. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu vì sao các nhà sản xuất thường thiết kế cơ cấu khóa nắp ca-pô ô tô thành hai cấp.

Từng sử dụng qua nhiều mẫu ô tô khác nhau, anh Lê Quốc Nhật, ngụ TP.HCM cho biết: "Thao tác mở nắp ca-pô ô tô mỗi mẫu xe thường không giống nhau như về cơ bản đều có hai cấp. Trên một số mẫu xe châu Âu, xe Trung Quốc… người dùng phải kéo lẫy khóa trong ca-bin hai lần, trong khi với các mẫu ô tô Hàn Quốc, Nhật Bản sau khi kéo lẫy khóa trong ca-bin 1 lần, tài xế phải tiếp tục thò tay xuống mép dưới nắp ca-pô, gạt tiếp một lẫy khóa mới mở nắp ca-pô lên được".

Thao tác mở nắp ca-pô ô tô mỗi mẫu xe thường không giống nhau như về cơ bản đều có hai cấp Ảnh: BÁ HÙNG

Thông thường, khi kéo lẫy mở nắp ca-pô bên trong khoang lái, người dùng sẽ nghe thấy tiếng bật khóa và nhận thấy phần đầu nắp ca-pô hơi nhấc lên. Dù vậy, nắp vẫn chưa thể mở hoàn toàn. Đây là tình huống khiến các tài mới hay những người mới sử dụng ô tô thường loay hoay không biết làm sao để mở được nắp ca-pô. Trường hợp nắp ca-pô ô tô vẫn chưa thể mở hoàn toàn. Người dùng cần gạt lẫy khóa thêm một lần hoặc bước xuống xe, đưa tay luồn vào khoảng hở phía trước rồi tìm và gạt thêm một chốt an toàn mới có thể nâng nắp ca-pô lên.

Thao tác này thoạt nhìn có vẻ khá phức tạp và mất thời gian. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà các nhà sản xuất ô tô thường thiết kế như vậy. Bởi nếu xét về mặt kỹ thuật, đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn vận hành ô tô.

Hai cấp khóa giúp hạn chế nắp ca-pô ô tô bật mở khi xe đang chạy

Trên phần lớn ô tô phổ thông hiện nay, cơ cấu khóa nắp ca-pô được thiết kế theo nguyên tắc hai cấp, gồm khóa chính và khóa an toàn. Khóa chính thường được điều khiển thông qua lẫy kéo đặt trong khoang lái, phổ biến ở khu vực phía dưới bảng táp-lô, gần vị trí đầu gối người lái.

Trên phần lớn ô tô phổ thông hiện nay, cơ cấu khóa nắp ca-pô được thiết kế theo nguyên tắc hai cấp, gồm khóa chính và khóa an toàn Ảnh: BÁ HÙNG

Theo đó, khi tài xế kéo lẫy, dây cáp cơ khí hoặc cơ cấu truyền động tương ứng sẽ tác động đến bộ khóa chính ở phía trước xe, giải phóng chốt giữ nắp ca-pô. Lúc này, nắp ca-pô được nhấc lên một khoảng nhỏ nhờ lực đàn hồi của lò xo hoặc kết cấu hỗ trợ nâng. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể mở hoàn toàn bởi còn được giữ lại bởi một chốt khóa thứ hai, thường được gọi là chốt an toàn.

Muốn mở nắp ca-pô hoàn toàn, trên một số mẫu xe tài xế kéo lẫy thêm một lần nữa hoặc xuống xe đưa tay vào khe hở phía trước, tìm vị trí cần gạt và tác động lên chốt này. Khi cơ cấu khóa an toàn được giải phóng, nắp ca-pô mới có thể nâng lên hết hành trình.

Cách bố trí này nhằm hạn chế nguy cơ nắp ca-pô bất ngờ bật mở khi ô tô đang vận hành. Bởi trong kết cấu thân xe, nắp ca-pô là bộ phận có diện tích lớn, nằm ở phía trước xe và thường xuyên chịu tác động của luồng không khí khi di chuyển. Nếu khóa chính gặp sự cố, chẳng hạn dây cáp bị tuột, cơ cấu khóa bị kẹt hoặc chốt giữ không còn hoạt động đúng chức năng, nắp ca-pô có thể bị bật lên ngoài ý muốn. Khi đó, luồng gió tốc độ cao có thể đẩy nắp ca-pô dựng lên, che khuất tầm nhìn phía trước của người lái, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát và xảy ra tai nạn.

Muốn mở nắp ca-pô hoàn toàn, trên một số mẫu xe tài xế kéo lẫy trong cabin, xuống xe đưa tay vào khe hở phía trước, tìm vị trí cần gạt và tác động lên chốt này Ảnh: BÁ HÙNG

Chốt khóa an toàn đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung, giúp giữ nắp ca-pô trong trường hợp khóa chính không còn đảm bảo khả năng cố định. Nhờ vậy, ngay cả khi cơ cấu khóa chính được giải phóng ngoài ý muốn, nắp ca-pô vẫn không dễ dàng bật mở hoàn toàn.

Người dùng ô tô cần lưu ý gì khi mở nắp ca-pô?

Không phải mọi mẫu ô tô đều có cách bố trí chốt khóa nắp ca-pô giống nhau. Một số dòng xe sử dụng cơ cấu mở bằng lẫy cơ khí truyền thống, trong khi những mẫu xe khác có thể sử dụng hệ thống chốt khóa điều khiển điện hoặc cơ cấu hỗ trợ mở khác nhau. Người dùng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để nắm chính xác thao tác trên xe của mình.

Nắp ca-pô liên quan trực tiếp đến khoang động cơ và an toàn vận hành, do đó tài xế cần thực hiện đúng quy trình khi mở, đóng nắp ca-pô ô tô.

Nếu muốn mở nắp ca-pô ô tô, trước tiên, nên đỗ xe ở vị trí bằng phẳng, kéo phanh tay, chuyển cần số về vị trí P đối với xe số tự động hoặc về số N, đồng thời tắt động cơ trước khi kiểm tra khoang máy Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu muốn mở nắp ca-pô ô tô, trước tiên, nên đỗ xe ở vị trí bằng phẳng, kéo phanh tay, chuyển cần số về vị trí P đối với xe số tự động hoặc về số N, đồng thời tắt động cơ trước khi kiểm tra khoang máy. Nếu động cơ vừa hoạt động trong thời gian dài, cần cẩn trọng với các chi tiết có nhiệt độ cao.

Khi mở nắp ca-pô, tài xế nên kéo đúng lẫy trong khoang lái, sau đó tìm và gạt chốt khóa an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên cố dùng lực cạy hoặc giật mạnh nắp ca-pô nếu chốt khóa bị kẹt, bởi điều này có thể làm cong vênh mép nắp hoặc hư hỏng cơ cấu khóa.

Như vậy, thao tác mở nắp ca-pô qua hai cấp khóa không phải thiết kế gây phiền phức cho người sử dụng. Đây là giải pháp an toàn dự phòng, giúp hạn chế nguy cơ nắp ca-pô bật mở khi ô tô đang di chuyển, qua đó góp phần bảo vệ người lái và những người tham gia giao thông.