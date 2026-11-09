Vì sao Phương Mỹ Chi, Hoà Minzy vắng mặt ở Mai Vàng?

Tròn một tháng phát động, vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 32 - 2026 ghi nhận 27.000 lượt phiếu đề cử. Theo thông báo từ ban tổ chức, mùa giải năm nay chỉ ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ 25.11.2025 đến 24.11.2026. Do đó, những sản phẩm ra mắt trước thời điểm này và không còn công diễn, biểu diễn, trình chiếu sẽ không đủ điều kiện xét duyệt.

Cụ thể, ở hạng mục Nam ca sĩ, Jun Phạm ngậm ngùi rời cuộc đua ở vị trí thứ 6 do ca khúc Nhẹ tựa khói sương (phát hành 14.9.2025) từng tranh giải tại Mai Vàng lần thứ 31. Top 5 tạm thời ở hạng mục này gọi tên Tăng Phúc, Hoàng Dũng, Hà An Huy, Bùi Công Nam, Jack. Các vị trí tiếp theo lần lượt là CongB, Cody Nam Võ, Vương Bình.

Sản phẩm Nỗi đau giữa hòa bình vắng mặt trong đề cử của Mai Vàng lần thứ 32 Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, ở bảng Nữ ca sĩ, loạt tên tuổi bị loại vì lý do "quá hạn", trong đó phải kể đến Phương Mỹ Chi (Ếch ngồi đáy giếng - từng tranh giải mùa trước), Trang Pháp (Mãi là người Việt Nam - từng giúp cô thắng giải Mai Vàng 31), Phùng Khánh Linh (Em đau - tranh giải mùa trước), Hòa Minzy (Nỗi đau giữa hòa bình - tranh giải mùa trước) và Tóc Tiên (Đậm đà - phát hành từ 15.1.2025). Đội hình hợp lệ hiện tại gồm: Hoàng Thùy Linh (Thầy dùi), Thiều Bảo Trâm (Tạnh mưa) và Kiều Anh (Lá ngọc cành vàng).

Bùi Công Nam gây chú ý ở vòng đề cử Mai Vàng

Ở vòng đề cử năm nay của giải Mai Vàng, Bùi Công Nam nhận được sự quan tâm khi ca khúc I love you đưa anh vào top 4 hạng mục Nam ca sĩ, đồng thời dẫn đầu hạng mục Bài hát được yêu thích nhất. Các vị trí kế tiếp trong top 5 gồm Đại khải hoàn (The Flob), Nhức tiềm thức (Hà An Huy), Tiếng ru cội nguồn (Liên minh Nguyên Tố – Mỹ Mãn) và Lý giải (Hoàng Dũng). Đáng chú ý, Jack chiếm đến 3 vị trí trong Top 10 với Lưu niên (hạng 7), Tam thái tử (hạng 9) và Người dưng (hạng 10).

Bùi Công Nam bứt phá trong vòng đề cử của Mai Vàng lần thứ 32 Ảnh: NVCC

Ở bảng MV được yêu thích nhất, Tăng Phúc dẫn đầu với Sài Gòn ai đó nói chia tay. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc này sẽ cạnh tranh cùng với Rồi sẽ qua (Jun Phạm), Lý giải (Hoàng Dũng), I love you (Bùi Công Nam), Thầy dùi (Hoàng Thùy Linh), Ánh sao Việt Nam (Võ Minh Lâm)...

Hạng mục mới Ca sĩ triển vọng ghi nhận sự bứt phá của Sơn.K - tân binh sinh năm 2005 đảm nhiệm cả vai trò sáng tác lẫn sản xuất âm nhạc. Xếp ngay sau anh trong top 5 là Grey D, Hà An Huy, Cong B và Wren Evans. Những gương mặt còn lại trong bảng là Cody Nam Võ, Jayson Lei và NAN. Tại hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất, tân binh Uprize - đang tạm dẫn đầu số phiếu bầu, theo sau là Da LAB, nhà Soạn Nhạc, Nguyên Tố Mỹ Mãn và The Flob.

Quán nhà haha tạm dẫn đầu hạng mục Chương trình truyền hình được yêu thích nhất Ảnh: NSX

Ở hạng mục phim điện ảnh, Trại buôn người, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và Thỏ ơi đang được quan tâm. Trong khi đó, ở lĩnh vực phim truyền hình, Vì mẹ anh phán chia tay đang tạm dẫn đầu, bám đuổi sát sao là Không giới hạn, Nợ đời vay trả và Tận hiến.

Lĩnh vực sân khấu là cuộc tranh tài của 4 tác phẩm gồm Áo xưa dù nhàu (Sân khấu Trăng), Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu kịch Hồng Vân), Hẹn nhau ở cuối đường (Sân khấu Hoàng Thái Thanh) và Cô giáo Duyên (Kịch đoàn Thành Lộc).

Tại hạng mục Chương trình truyền hình / Nội dung số được yêu thích nhất, top 5 đề cử tạm thời gọi tên Quán nhà ha ha, Anh trai vượt ngàn chông gai (mùa 2026), Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ và Ca sĩ mặt nạ Việt Nam.