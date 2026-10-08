NSND Thoại Miêu đồng hành cùng Mai Vàng, tiết lộ điều mong mỏi ở tuổi 73

Sáng 8.10, sự kiện khởi động giải Mai Vàng lần thứ 32 được tổ chức tại TP.HCM quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham dự: NSND Trà Giang, NSND Đào Bá Sơn, NSND Thoại Miêu, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tú Sương…
Bước đổi mới của Mai Vàng lần thứ 32
Bước sang kỳ tổ chức thứ 32, giải thưởng Mai Vàng không chỉ gìn giữ những giá trị nghệ thuật cốt lõi mà còn chủ động cải tiến, phản ánh sinh động nhịp đập đương đại. Mùa giải năm nay quy tụ 15 hạng mục tranh giải cùng 2 giải thưởng vinh danh đặc biệt là Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2026 và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng.
Nhằm mở rộng cơ hội phát hiện và tôn vinh những gương mặt mới, ban tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 32 bổ sung hạng mục Ca sĩ triển vọng, hướng đến những nghệ sĩ trẻ có cá tính và tiềm năng phát triển.
Giải Mai Vàng lần thứ 32 tiếp tục kết hợp bình chọn của công chúng với đánh giá của hội đồng nghệ thuật, qua đó ghi nhận những tác phẩm, cá nhân có dấu ấn trong đời sống văn hóa, nghệ thuật.
NSND Thoại Miêu, NSND Tạ Minh Tâm trải lòng
Tại sự kiện khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 32, NSND Thoại Miêu cho biết bà vui khi giải thưởng có thêm những đổi mới, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ có thêm động lực theo đuổi nghề.
“Tôi cũng mong rằng đây sẽ là môi trường để các em phát triển nghề nghiệp và có cơ hội nhận giải thưởng. Tôi tiếc vì bây giờ mình lớn tuổi rồi, không còn điều kiện để nhận giải thưởng. Nhưng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, theo dõi chặng đường của các em. Hy vọng thế hệ trẻ sẽ có nhiều điều kiện để phát triển với nghề”, NSND Thoại Miêu chia sẻ.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sẽ tái dựng hai vở Cây sầu riêng trổ bông và Tô Ánh Nguyệt. NSND Thoại Miêu cho biết bà tham gia Tô Ánh Nguyệt với vai bà Hương Cả, diễn cùng NSND Hữu Quốc.
Bên cạnh NSND Thoại Miêu, NSND Tạ Minh Tâm cũng có mặt tại sự kiện. Nam nghệ sĩ kỳ vọng những đổi mới của Giải Mai Vàng sẽ giúp giải thưởng tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng và nghệ sĩ.
“Sự khởi động của Giải Mai Vàng lần thứ 32 này đã nói lên điều đó. Hy vọng trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ có thêm nhiều hình thức mới cho giải thưởng”, NSND Tạ Minh Tâm nói.
Vòng đề cử của giải Mai Vàng diễn ra từ ngày 8.10 đến 25.11. Bạn đọc truy cập cổng thông tin chính thức giaimaivang.com.vn để gửi phiếu đề cử theo hướng dẫn. Cơ cấu 15 hạng mục chính gồm:
6 hạng mục ở lĩnh vực Ca nhạc: Nam ca sĩ được yêu thích nhất; Nữ ca sĩ được yêu thích nhất; Nhóm hát được yêu thích nhất; Ca khúc được yêu thích nhất; Ca sĩ triển vọng; MV được yêu thích nhất.
6 hạng mục ở lĩnh vực Điện ảnh - Truyền hình: Nam diễn viên điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất; Nữ diễn viên điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất; Phim điện ảnh được yêu thích nhất; Phim truyền hình được yêu thích nhất; Chương trình truyền hình – nền tảng số được yêu thích nhất; Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất.
3 hạng mục lĩnh vực Sân khấu: Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất.
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