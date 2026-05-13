Thế giới

Vì sao Thái Lan muốn giảm thời gian lưu trú miễn thị thực?

Văn Khoa
13/05/2026 15:22 GMT+7

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkaeow thông báo nước này sẽ rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch từ 93 quốc gia từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkaeow hôm 12.5 thông báo bộ này sẽ trình kế hoạch lên Nội các để phê duyệt việc giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch nước ngoài tại Thái Lan từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, theo Reuters.

Khách du lịch tại bãi biển Nang Ram Beach ở Pattaya (Thái Lan) vào ngày 26.2

Thái Lan đã áp dụng thời gian miễn thị thực cho khách du lịch từ 93 quốc gia kể từ tháng 7.2024.

Ông Sihasak cho hay ông dự đoán sẽ gặp ít sự phản đối đối với kế hoạch trên. Ông cho biết thêm giới chức cũng đang xem xét lại toàn bộ khung pháp lý về thị thực để xác định xem liệu số lượng lớn các loại thị thực hiện nay có còn cần thiết hay không và có thể hợp nhất một số loại hay không.

Trong vài tháng qua, các nhà chức trách Thái Lan đã liên tục lên tiếng về sự cần thiết phải thay đổi chính sách miễn thị thực vì chính sách này đã gây ra những hậu quả không mong muốn kể từ khi được mở rộng vào tháng 7.2024, theo tờ Bangkok Post.

Cũng theo Ngoại trưởng Sihasak, Bộ Ngoại giao Thái Lan tin rằng thời gian lưu trú miễn thị thực hiện tại là 60 ngày, với một lần gia hạn 30 ngày, có thể là quá nhiều và có thể cho phép những cá nhân không có ý định du lịch lạm dụng chính sách này.

Cư dân của những điểm du lịch như Koh Samui và Koh Phangan cho rằng việc nới lỏng điều kiện về thị thực dẫn đến sự bùng nổ tình trạng người nước ngoài sở hữu bất hợp pháp các doanh nghiệp, thông qua người đại diện là người Thái Lan, theo Bangkok Post.

Từ ngày 1.1 đến ngày 10.5.2026, Thái Lan đã đón 12,4 triệu khách du lịch nước ngoài, giảm 3,43% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Du lịch là động lực quan trọng của nền kinh tế Thái Lan, với lượng khách nước ngoài đạt đỉnh điểm gần 40 triệu người vào năm 2019, theo Reuters.

Trung Quốc tăng thời gian quá cảnh miễn thị thực cho công dân từ 54 nước

Cục Di trú Quốc gia (NIA) của Trung Quốc hôm nay 17.12 thông báo nước này sẽ cho phép công dân thuộc 54 quốc gia lưu trú tới 10 ngày trong lúc quá cảnh mà không cần thị thực.

