Vì sao thanh niên TP.HCM trì hoãn lập gia đình?

Ngày 9.7, tại phường Bà Rịa, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với UBND phường Bà Rịa tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11.7) năm 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng" và triển khai luật Dân số, kế hoạch 125 của UBND TP.HCM về việc thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến 2030.

Trao hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau sau nhập, TP.HCM có gần 14 triệu người, trong đó lực lượng thanh niên chiếm khoảng 3,5 triệu người. Thành phố đang trong thời kỳ dân số vàng với tỷ trọng dân số từ 15 - 64 tuổi chiếm hơn 74%; tuy nhiên đang phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài khi tổng tỷ suất sinh chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ, đồng thời tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh chóng.

Quyết định kết hôn và sinh con của giới trẻ hiện nay chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các điều kiện an sinh xã hội.

Qua thực tiễn điều tra, các rào cản lớn nhất khiến thanh niên trì hoãn lập gia đình bao gồm tính ổn định của việc làm, khả năng tiếp cận nhà ở, chi phí nuôi dạy con cái, hệ thống trường mầm non và cơ hội phát triển nghề nghiệp của phụ nữ sau sinh.

Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây ra nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai và tạo áp lực nặng nề lên hệ thống an sinh xã hội, y tế của địa phương.

Để ứng phó với thách thức trên, các cấp đoàn, hội tại TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho thanh niên. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế cho thấy các biện pháp khuyến sinh mới chỉ tạo chuyển biến bước đầu, chưa đủ mạnh để tạo xu hướng ổn định lâu dài do chi phí sinh hoạt đô thị cao.

Các rào cản về hạ tầng xã hội vượt quá khả năng giải quyết đơn lẻ của ngành y tế hay tổ chức đoàn, hội, đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp liên ngành toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế thành phố xác định nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay từ khi còn trong bụng mẹ, trong suốt vòng đời và cả khi bước vào tuổi già.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và sơ sinh. Các đơn vị y tế tuyến xã cần đi trước đón đầu trong việc thích ứng với giai đoạn già hóa thông qua việc tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân.