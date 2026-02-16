Lý Hùng trải lòng chuyện chưa lập gia đình ở tuổi U.60

Lý Hùng thừa nhận đôi lúc buồn khi còn lẻ bóng, nhưng không thấy cô đơn vì luôn có gia đình bên cạnh Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Lý Hùng cho biết dịp Tết Bính Ngọ 2026, anh tiếp tục giữ thói quen nhiều năm qua, cùng gia đình về quê ngoại thăm bà con, sau đó trở lại TP.HCM và dành ít ngày du lịch nghỉ ngơi. Để trọn vẹn những ngày đầu năm bên người thân, anh chủ động từ chối lời mời chạy sô dịp tết. Kể từ khi cha anh là NSND Lý Huỳnh qua đời năm 2020, những khoảnh khắc sum họp càng trở nên thiêng liêng và đáng trân quý hơn bao giờ hết.

Với Lý Hùng, gia đình luôn là giá trị cốt lõi. Anh cho biết các anh chị em trong nhà rất gắn bó, đi đâu, làm gì cũng bàn bạc và quyết định cùng nhau. Diễn viên Tây Sơn hào kiệt bộc bạch, thời trẻ anh từng tất bật chạy sô xuyên tết, xuất hiện ở các tụ điểm và khu vui chơi suốt nhiều năm liền.

"Bây giờ có lời mời tôi cũng không nhận. Tôi muốn ở nhà chăm mẹ. Khi còn trẻ, mình có nhiều nhu cầu cá nhân. Còn hiện tại, cuộc sống của tôi ổn định, an nhàn, giàu thì không phải giàu nhưng cũng không nghèo. Ở bên gia đình, tôi thấy thoải mái, đầy đủ và hạnh phúc nhất. Với tôi, vật chất không phải trên hết, tình cảm gia đình, tình yêu thương của cha mẹ, anh chị em mới là cái tết đủ đầy, yên vui", anh chia sẻ.

Diễn viên Lý Hùng bên mẹ và các chị em trong gia đình Ảnh: L.X

Cuộc sống của Lý Hùng ở tuổi 57

Ở tuổi 57, điều Lý Hùng mong mỏi nhất là mẹ luôn khỏe mạnh. Nam diễn viên ấp ủ dự định đưa mẹ đi nhiều nước trên thế giới. Với anh, cảm giác được ngồi cạnh mẹ trên những chuyến bay, cùng bà đặt chân đến những vùng đất mới là niềm hạnh phúc to lớn. Từ nhỏ, diễn viên Phòng trọ ma bầu đã quen với việc ở gần ba mẹ. Mỗi sáng, sau khi tập thể dục ở công viên gần nhà, anh trở về ăn sáng, uống cà phê cùng mẹ. Bạn bè rủ rê ra ngoài, anh thường từ chối để giữ thói quen ấy. "Tôi không phải thể hiện mình có hiếu, mà đơn giản là thích ở cạnh ba mẹ từ lâu rồi", anh nói.

Nam diễn viên bộc bạch thêm dù độc thân ở tuổi U.60 song anh không còn bị gia đình hối thúc chuyện kết hôn. Lý Hùng kể, năm 18 tuổi, sau thành công của bộ phim Phạm Công Cúc Hoa, anh liên tục nhận lời mời tham gia các dự án nghệ thuật. Công việc nối tiếp công việc, đến khi ngoảnh lại thì bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất. Anh cho biết trước đây, mẹ thường xuyên nhắc chuyện lập gia đình. Thế nhưng theo thời gian, góc nhìn của mẹ cũng cởi mở hơn.

Tài tử đình đám một thời vẫn giữ phong độ, được khán giả dành sự yêu mến dù không còn thường xuyên tham gia phim ảnh Ảnh: FBNV

"Trước đây, mẹ luôn mong con trai có mái ấm riêng. Nhưng giờ thì mẹ không còn nhắc đến nữa, muốn tôi ở bên chăm sóc. Giờ hạnh phúc của tôi là mẹ, được chăm sóc mẹ. Trong chuyện tình cảm, tôi tin vào duyên nợ. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn có một mái ấm, có vợ con kề cận. Đôi lúc, tôi cũng buồn chứ, nhưng dần không thấy cô đơn xung quanh có chị em đùm bọc, yêu thương nhau. Nếu có duyên nợ và đi đến hôn nhân, tôi sẽ thông báo cho mọi người”, anh trải lòng.

Để giữ phong độ, nam diễn viên cho biết duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Dù nhà có phòng gym, anh vẫn thích ra công viên để chạy bộ, đi bộ giữa không gian nhiều cây xanh. Anh xem cơ thể như một cỗ máy cần được “bảo trì” thường xuyên. Bên cạnh vận động, chế độ ăn uống cũng được anh chú trọng, ăn nhiều vào buổi sáng, giảm dần vào buổi trưa và tối, ưu tiên rau xanh, cá, hạn chế ăn đêm để tránh tăng cân và duy trì vóc dáng. Tuổi 57, Lý Hùng nói anh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không trăn trở, lo nghĩ bất cứ điều gì.