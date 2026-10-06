Vì sao Thủ tướng Ý đăng ký bản quyền giọng nói?

Reuters đưa tin hồ sơ của bà Meloni đã được nộp lên Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) vào ngày 5.10. Đơn đăng ký hiện của bà Meloni vẫn đang trong quá trình xem xét.

Trong những năm gần đây, Thủ tướng Meloni liên tục trở thành mục tiêu của các sản phẩm deepfake (công nghệ dùng AI để ghép mặt hoặc nhái giọng người thật một cách tinh vi). Vào năm 2024, bà đã khởi kiện dân sự một người đàn ông vì hành vi tạo và phát tán hình ảnh khiêu dâm ghép mặt bà lên mạng.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ẢNH: REUTERS

Bà Meloni lên án việc sử dụng AI để phát tán thông tin sai lệch, đồng thời cảnh báo công nghệ này có thể đánh lừa và gây hại cho bất kỳ ai. "Tôi có thể tự bảo vệ mình, nhưng nhiều người khác thì không", nữ thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi người dùng mạng luôn xác minh kỹ nội dung trước khi chia sẻ.

Giới chuyên gia đánh giá dù việc cấp bản quyền giọng nói không thể ngăn chặn hoàn toàn kẻ gian lợi dụng sao chép giọng bằng AI, bước đi này sẽ tạo ra một rào cản pháp lý với những ai cố tình vi phạm.

Hành động của nhà lãnh đạo Ý diễn ra trong bối cảnh thế giới bày tỏ quan ngại về tốc độ phát triển quá nhanh của AI khiến công nghệ này dễ bị lợi dụng cho mục đích xấu. Nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng từng trở thành nạn nhân của việc dùng deepfake ghép mặt vào hình ảnh nhạy cảm và lan truyền trên internet.

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Tuần trước tại Nhật Bản, một tòa án đã lần đầu tiên phán quyết bảo vệ giọng nói con người, trong vụ kiện liên quan đến một diễn viên lồng tiếng cho các phim hoạt hình của Nhật Bản. Anh đã yêu cầu TikTok đóng một tài khoản bị cáo buộc sử dụng giọng đặc trưng của anh nhưng tạo bằng AI mà chưa xin phép, theo AP.