Vì sao thư viện vẫn kín chỗ giữa thời AI?

Một trưa thứ bảy, hầu hết các chỗ ngồi trong thư viện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (cơ sở phường Linh Xuân) đều đã chật kín. Nhiều sinh viên vẫn chăm chú hoàn thành các tiểu luận. Dọc các dãy bàn, nhiều ổ điện kín chỗ cắm sạc. Một số sinh viên mang theo bình nước, tai nghe và ngồi hàng giờ như đang đóng đô cho cả buổi chiều.

"FOMO" khi thấy người khác tập trung

Lê Thị Khuê Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Em rất dễ mất tập trung nên chỉ cần không gian xung quanh ồn là em không làm gì được. Khi thấy người khác làm việc chăm chỉ cũng tạo động lực cho mình chăm chỉ theo nữa".

"Việc có nhiều người cùng học xung quanh khiến em cảm thấy bị "FOMO" (fear of missing out - nỗi sợ bị bỏ lỡ) vì ai cũng đang "chạy" liên tục mà mình không làm gì thì cũng thấy khó chịu. Và người ta làm việc chăm chỉ cũng tạo một "hào quang" khiến mình cũng muốn chăm giống người ta", Quỳnh chia sẻ.

Từng ra quán cà phê học nhưng Khuê Quỳnh vẫn quyết định chọn vào thư viện vì không gian yên tĩnh.

"Em đã từng thử học ở quán cà phê rồi. Ở quán cà phê người ta không chỉ học mà còn trò chuyện với nhau. Điều đó làm không gian quán cà phê xáo động và ồn ào đối với một đứa hay mất tập trung như em. Nên mỗi lần muốn học em chỉ vào thư viện thôi".

Với nhiều sinh viên, thay đổi không gian cũng là cách thay đổi hành vi. Phòng trọ gắn với nghỉ ngơi, còn thư viện trở thành nơi họ "bật chế độ tập trung".

Hoàng Đức Hưng Phát, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cho biết mỗi tuần đi thư viện khoảng 2 lần, mỗi lần từ 2 tiếng.

Thư viện Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM kín các chỗ ngồi vào một buổi trưa thứ bảy ẢNH: KHUÊ QUỲNH

"Em chủ yếu đi thư viện để học bài. Thư viện trường em có máy lạnh, wifi, ổ điện, rất tiện nghi và dễ tập trung hơn. Vì ở phòng trọ là chỗ em hay nghỉ ngơi, giải lao nên em có xu hướng bấm điện thoại chơi, còn lên thư viện thấy ai cũng học hết nên mình cũng học theo", Phát chia sẻ thêm.

Khi xung quanh ai cũng học, sự tập trung dường như trở thành một dạng hành vi lây lan.

Nhiều sinh viên sống xa nhà, ở trọ một mình và học tập chủ yếu qua màn hình, thư viện trở thành một trong số ít không gian công cộng giúp họ vừa được ở một mình, vừa không cảm thấy cô độc. Được ở cùng người khác nhưng không bị làm phiền là một nhu cầu rất thời đại của giới trẻ ngày nay.

Xu hướng ngồi ở thư viện lâu hơn trước

Không còn là nơi "vào rồi ra", thư viện dần trở thành không gian mà sinh viên có thể ở lại suốt nhiều giờ đồng hồ.

Thạc sĩ Đới Sỹ Hùng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, thư viện trung tâm - ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sinh viên hiện có xu hướng ngồi thư viện lâu hơn trước, phổ biến từ 2 - 4 giờ đồng hồ, thậm chí nhiều bạn ở lại hơn 5 giờ mỗi ngày, khung giờ sinh viên vào thư viện đông nhất là từ 15 giờ đến 21giờ.

"Bên cạnh việc trang bị, cập nhật các đầu sách mới, thư viện còn thay đổi hệ thống wifi, bàn, ghế nệm, phối cảnh, khu yên tĩnh, khu học nhóm, khu máy tính, ổ cắm điện đa năng, máy lạnh, quạt, khu căn tin...", thạc sĩ Sỹ Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, những điều tưởng nhỏ ấy lại chính là thứ giữ chân sinh viên ở lại lâu hơn. Từ chỗ chủ yếu phục vụ việc đọc sách, thư viện giờ đây được nhiều sinh viên xem như một không gian để học tập, làm việc và ở lại hàng giờ giữa nhịp sống nhiều xao nhãng.

Tương tự, bà Phạm Thị Liên, chuyên viên Trung tâm Thư viện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết hiện nay thời gian sinh viên học trên lớp khá nhiều nên thư viện mở cửa tới 20 giờ để phục vụ sinh viên học tập và nghiên cứu. Sinh viên có xu hướng ở lại thư viện lâu hơn trước, đông nhất vào khung giờ trưa. Thư viện hiện nay không chỉ là nơi đọc sách, thư viện còn phục vụ sinh viên với mục đích học nhóm, nghỉ ngơi, giải trí…

Đi tìm "nguồn năng lượng học tập" trong thời đại số

Theo bác sĩ CKII Lâm Hiếu Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhiều sinh viên tìm đến thư viện để tìm một "năng lượng học tập" - nơi họ được ở trong bầu không khí của tri thức và sự tập trung.

"Khi mình ở trong một môi trường mà mọi người đều học tập, bản thân mình cũng dễ được truyền động lực tích cực hơn. Đôi khi chỉ cần thay đổi không gian cũng có thể thay đổi trạng thái tâm lý bên trong", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ, môi trường xung quanh có ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của mỗi người. Điều giữ chân người trẻ ở thư viện ngày nay không còn chỉ là số lượng sách mà là không gian và cảm giác mà nơi đó mang lại.

Một thư viện yên tĩnh, thoải mái, có cây xanh và nhiều không gian để học tập, thư giãn có thể giúp sinh viên duy trì sự tập trung và cảm thấy tích cực hơn trong học tập. "Nếu một thư viện thoáng đãng, có nhiều cây xanh, sẽ cảm thấy thoải mái hơn và chắc chắn mình sẽ ở lại lâu hơn", Lê Phạm Hoàng Long, nghiên cứu sinh ngành lịch sử thế giới, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ.

Theo bác sĩ CKII Lâm Hiếu Minh, nhiều người vẫn nghĩ theo cách truyền thống rằng thư viện phải như thế này hay thế kia. Nhưng thiết kế một không gian thân thiện rất quan trọng. Giống như nhiều bệnh viện hiện nay được thiết kế gần gũi hơn để giảm cảm giác căng thẳng, thư viện cũng nên trở thành một không gian dễ chịu hơn với người trẻ.

Cũng theo bác sĩ Minh, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng khiến nhiều người lệ thuộc vào những câu trả lời có sẵn mà quên đi việc kiểm chứng và tự suy nghĩ. "Nếu người trẻ còn giữ được thói quen đọc sách và đọc tài liệu nghiêm túc, họ sẽ có khả năng tư duy độc lập tốt hơn và không dễ bị cuốn theo những thông tin sai lệch", bác sĩ chia sẻ.