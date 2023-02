Vì sao tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam?

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, từ năm 2022 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 3 bị can có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự.

Bị can Đặng Anh Quân được xác định là đồng phạm tiếp theo của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 24.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với luật sư, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (ngụ Q.7, TP.HCM) và luật sư Trần Văn Sỹ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, bị can Đặng Thị Hàn Ni là 1 trong 9 bị hại.