Vụ Đặng Thị Hàn Ni: Khởi tố, bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ

Mở rộng điều tra vụ Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư, ngụ Q.7, TP.HCM), nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, tối 25.2, Công an TP.HCM đã khởi tố, tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Sỹ cũng bị tạm giam để điều tra theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Luật sư Trần Văn Sỹ từng là Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long.

Luật sư Trần Văn Sỹ trước khi bị bắt tạm giam T.L

Liên quan đến bị can Đặng Thị Hàn Ni, ngày 24.2, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bị can này để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự, cũng theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng.



Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến nhiều nơi, trong đó có gửi đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ và hơn 30 cá nhân khác về việc "xúc phạm, vu khống" bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự, bà Đặng Thị Hàn Ni là một trong 9 người bị hại.