Vì sao tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del vẫn tồn tại trên Windows dù Bill Gates 'hối hận'?

Tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del đã trở thành biểu tượng trong hệ điều hành Windows, nhưng người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã nhiều lần thừa nhận rằng việc sử dụng tổ hợp ba phím là một "sai lầm lịch sử". Thậm chí, ông cho biết sẽ chọn "nút vật lý duy nhất" thay vì tổ hợp phím phức tạp này nếu có cơ hội thiết kế lại.

Tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del ra đời từ một giải pháp tình thế khi Microsoft thử nghiệm IBM PC ẢNH: IBM

Được biết, Ctrl+Alt+Del là tổ hợp phím ra đời lần đầu vào năm 1981 trong quá trình thử nghiệm IBM PC. Khi máy tính thường xuyên bị treo, các nhà phát triển đã tạo ra tổ hợp phím này nhằm bỏ qua quá trình tự kiểm tra phần cứng kéo dài và khởi động lại hệ thống nhanh chóng. Để tránh nhầm lẫn, phím Ctrl và Alt được đặt ở bên trái bàn phím, trong khi phím Delete nằm ở bên phải, dẫn đến yêu cầu người dùng phải nhấn đồng thời cả hai tay.

Ctrl+Alt+Del bị chê bất tiện nhưng vẫn bảo vệ người dùng Windows

Mặc dù Bill Gates đã chỉ trích thiết kế này, tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del vẫn tồn tại trong Windows 11 và gây ra không ít tranh luận. Tuy nhiên, Microsoft có nhiều lý do để duy trì thiết kế này, trong đó quan trọng nhất chính là tính năng bảo mật mà nó mang lại.

Ở cấp độ hệ thống, Winlogon (thành phần cốt lõi và bắt buộc của Windows, luôn chạy ngầm trong hệ thống) ưu tiên và khóa tổ hợp phím này trong quá trình khởi động, từ đó giúp ngăn chặn phần mềm độc hại và ứng dụng bên thứ ba can thiệp. Khi người dùng nhấn ba phím này, giao diện đăng nhập an toàn sẽ xuất hiện giúp bảo vệ người dùng khỏi các cửa sổ đăng nhập giả mạo.

Windows 11 đã cho phép người dùng vô hiệu tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del ẢNH: Windows Latest

Trong thực tế, theo mặc định, Windows 11 không còn yêu cầu người dùng máy tính cá nhân phải nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del trước khi nhập mật khẩu đăng nhập. Người dùng có thể dễ dàng vô hiệu hóa tổ hợp phím này bằng cách gõ "netplwiz" vào hộp thoại Run và bỏ chọn tùy chọn yêu cầu nhấn tổ hợp phím. Bên cạnh đó, để truy cập nhanh vào tài khoản quản trị viên, người dùng cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+Esc.

Ngay cả khi gây ra sự khó chịu khi thao tác, có thể nói rằng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del vẫn là một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển của Windows, đồng thời cũng là một minh chứng cho những thách thức trong việc cân bằng giữa tính tiện lợi và an ninh mạng.