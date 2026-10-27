Microsoft thử nghiệm công nghệ APX giúp Windows 11 chạy nhanh hơn

Một tính năng mới mang tên Advanced Performance Extensions (APX) nhằm gia tăng hiệu năng cho các ứng dụng vừa được phát hiện trong bản thử nghiệm Windows 11 bản dựng số 29695. Theo trang tin Windows Latest, tùy chọn này được phát hiện bởi tài khoản XenoPanther trên mạng xã hội X, nhưng ban đầu sẽ chỉ có các dòng máy tính trang bị vi xử lý máy bàn Nova Lake thế hệ tiếp theo của Intel mới có thể hưởng lợi.

Tính năng APX mới trên Windows 11 hứa hẹn tăng tốc các ứng dụng

Intel giải thích rằng công nghệ APX sẽ mở rộng toàn bộ tập lệnh x86 bằng cách cấp quyền truy cập vào nhiều thanh ghi hơn, giúp cải thiện hiệu năng xử lý đa mục đích. Để tận dụng tính năng này, các nhà phát triển sẽ cần biên dịch lại ứng dụng của mình mà không bắt buộc phải chỉnh sửa mã nguồn thực tế, trong đó các phần mềm thông thường có thể nhận được mức tăng hiệu năng rõ rệt dù hiệu quả với game có thể không nhiều.

Tính năng APX mới trên bản dựng thử nghiệm của Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS LATEST

Dù nút kích hoạt đã có mặt trong bản thử nghiệm, tính năng APX hiện chưa có tác dụng thực tế do các vi xử lý Intel Core Ultra Series 4 dự kiến đến đầu năm 2027 mới ra mắt. Đáng chú ý, toàn bộ thế hệ chip từ Intel Core Series 3 trở về trước sẽ không bao giờ được hỗ trợ vì APX cần tích hợp trực tiếp vào phần cứng từ khâu sản xuất, buộc người dùng máy bàn phải nâng cấp cả bo mạch chủ do sử dụng socket mới hoặc người dùng laptop phải mua máy mới.

Dù là công nghệ do Intel khởi xướng, AMD cũng đang bắt tay hợp tác để đưa tính năng này lên các vi xử lý Ryzen trong tương lai, sớm nhất từ dòng kiến trúc Zen 6 hoặc thế hệ tiếp theo. Trước yêu cầu phải nâng cấp toàn diện nền tảng phần cứng để trải nghiệm cải tiến tốc độ, nhiều người dùng trực tuyến trên diễn đàn Reddit đã bày tỏ sự hoài nghi và phàn nàn khi một tính năng tăng tốc lại bị khóa sau nền tảng phần cứng mới.

Song song với việc chuẩn bị nền tảng cho phần cứng tương lai, Microsoft cũng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật khác trên Windows 11 nhằm rút ngắn thời gian khởi chạy ứng dụng và hệ thống menu. Mục tiêu trọng tâm hiện nay của hãng là tối ưu hóa để hệ điều hành có thể vận hành mượt mà hơn trên các thiết bị chỉ sở hữu dung lượng 8 GB RAM.