Vì sao tòa không đồng ý hoãn xử Đinh Thị Lan xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng?

Ngày 16.1, TAND khu vực 7, TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (55 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Tại tòa, bị cáo Lan bình tĩnh trả lời những câu hỏi của chủ tọa. Trong khoảng 30 phút trình bày về vụ án, bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa. Bởi theo bị cáo cần phải mời luật sư để bảo vệ cho mình và đợi 4 kết quả trả lời của cơ quan chức năng về khiếu nại của bị cáo liên quan đến vụ án...

Bị cáo Đinh Thị Lan trình bày những khiếu nại của mình cho hội đồng xét xử

ẢNH: QT

Sau khi vào hội ý, một hội thẩm nhắc nhở Đinh Thị Lan: "Bị cáo cần phải có thái độ ôn hòa, không nên chỉ chỏ, như vậy là không tôn trọng hội đồng xét xử". Ngay lập tức bị cáo xin lỗi hội đồng xét xử.

Ngay sau đó, tòa không chấp nhận hoãn phiên tòa theo đề nghị của bị cáo Lan. Bởi theo tòa, về khiếu nại của bị cáo, cơ quan điều tra đã trả lời trước đó. Cáo trạng không phải là tài liệu để khiếu nại. Bị cáo không nhận cáo trạng là lỗi của bị cáo. Việc bị cáo khiếu nại cơ quan điều tra và kiểm sát viên vi phạm tố tụng là không có căn cứ.

Về người bào chữa, tòa đưa ra nhiều lý do, trong đó có lý do không nhận được đơn yêu cầu của bị cáo. Ngoài ra, bị cáo được quyền kháng cáo về vụ án lên tòa phúc thẩm.

Tòa không chấp nhận hoãn phiên tòa để bị cáo khiếu nại và mời luật sư vì không có căn cứ ẢNH: QT

Youtuber Đinh Thị Lan đề nghị hoãn phiên tòa để thuê luật sư

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, những người này đều vắng mặt tại tòa.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã ủy quyền cho luật sư Hồ Nguyên Lễ, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa.

Theo cáo trạng, bà Lan sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Năm 2021, Đinh Thị Lan tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng qua tài khoản này.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại tòa ẢNH: MXH

Kết luận giám định ngày 17.4.2024 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (cũ) xác định 6 video trên chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

ẢNH: QT

Hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện đại diện kiểm sát viên đang công bố cáo trạng.