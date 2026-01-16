Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt trong vụ án Đinh Thị Lan

Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
16/01/2026 09:23 GMT+7

Vào lúc 9 giờ ngày 16.1, bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) bị TAND khu vực 7, TP.HCM xét xử sơ thẩm do xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

TAND khu vực 7, TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (55 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng bà Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa.

Bị cáo Đinh Thị Lan không có luật sư tham gia bào chữa tại tòa.

- Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) tại tòa

ẢNH: THẢO NHÂN

Theo cáo trạng, bà Lan sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17.4.2024 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (cũ) xác định 6 video trên chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Xét xử Đinh Thị Lan xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

HĐXX thẩm tra lý lịch của bị cáo Lan

Hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại tòa, bị cáo Lan đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, để mời luật sư và đợi 4 kết quả trả lời của cơ quan chức năng về khiếu nại của bị cáo liên quan đến vụ án.

Phiên tòa đang tiếp diễn...

Năm 2024, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", bà Đinh Thị Lan được xác định là 1 trong 10 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, nội dung thể hiện, từ tháng 3.2021 - 3.2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng ở TP.HCM và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương cũ).

Các buổi livestream này nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của 10 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Theo bản án có hiệu lực pháp luật, bà Hằng bị tuyên 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm tù đến 2 năm tù. Đến nay các bị án đã chấp hành xong hình phạt tù.

