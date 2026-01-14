Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ yêu cầu bồi thường tại tòa trong vụ Đinh Thị Lan?

Dự kiến, ngày 16.1 tới, TAND khu vực 7 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ở TP.HCM) về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 điều 331 bộ luật Hình sự, vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, tòa đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc công ty CP Đại Nam) tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888.

Trước đó, bà Đinh Thị Lan là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm ẢNH: TƯ LIỆU

Trong năm 2021, bà Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc công ty CP Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT công ty CP Đại Nam) trái quy định pháp luật.

Cáo trạng nêu, hành vi của Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận mình là người ghi hình và đăng tải 6 video clip trên. Tuy nhiên, sau đó, bà Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng, nhưng bà không phải là người đăng tải.

Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM đánh giá có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.

Về việc có yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan bồi thường danh dự, tổn thất và tinh thần hay không, cáo trạng thể hiện, luật sư Hồ Nguyên Lễ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trình bày tại tòa.