Bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại tòa, có ảnh hưởng xét xử?

Ngày 16.1, TAND khu vực 7, TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do có hành vi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa xét xử bà và đồng phạm trước đây ẢNH: TƯ LIỆU

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, theo quyết định, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đều có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa.

Bà Nguyễn Phương Hằng được quyền vắng mặt

Được biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang sống ở nước ngoài nên nhiều bạn đọc thắc mắc: nếu bà Hằng vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 16.1 thì có ảnh hưởng đến công tác xét xử?

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, dưới góc độ pháp lý theo bộ luật Tố tụng hình sự, thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

"Tuy nhiên, pháp luật cũng cho phép người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện của mình để thực hiện các quyền tố tụng của mình. Người đại diện ở đây được xem xét là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (khoản 2 điều 65 bộ luật Tố tụng hình sự)", luật sư Liên nói.

Luật sư Liên cũng cho hay, bộ luật Tố tụng hình sự quy định, trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa không đương nhiên làm gián đoạn việc xét xử. HĐXX căn cứ vào tính chất, mức độ ảnh hưởng của sự vắng mặt để quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

"Trường hợp việc vắng mặt chỉ ảnh hưởng đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại thì HĐXX có thể tách phần bồi thường để giải quyết bằng một vụ việc khác theo quy định của pháp luật", luật sư Liên nêu.

Đối chiếu với vụ án này, luật sư Liên khẳng định, giả sử bà Nguyễn Phương Hằng không trực tiếp tham dự phiên tòa nhưng đã ủy quyền cho luật sư đại diện tham gia tố tụng, thì sự vắng mặt đó có phù hợp hay không sẽ do HĐXX quyết định, dựa vào tổng thể các tình tiết của vụ án.

Xúc phạm danh dự, uy tín vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Theo cáo trạng, bà Lan sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17.4.2024 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (cũ) xác định 6 video trên chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau đó, bị cáo Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn nêu trên nhưng cho rằng mình không đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan là người đăng tải các video này.