Thời sự

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được tòa triệu tập trong vụ Đinh Thị Lan

Phương Diễm
Phương Diễm
15/01/2026 07:02 GMT+7

Bị cáo Đinh Thị Lan bị cáo buộc tự ghi hình, đăng tải 6 video có nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng.

Ngày mai (16.1), TAND khu vực 7 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do có hành vi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được tòa triệu tập trong vụ Đinh Thị Lan - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Lan được triệu tập đến tòa trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xúc phạm danh dự, uy tín 10 cá nhân

ẢNH: TƯ LIỆU

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng; Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, tòa cũng triệu tập một điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đến tòa với tư cách người tham gia tố tụng khác.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa, và 2 kiểm sát viên tham gia phiên tòa là ông Trần Quang Trung, bà Trần Thị Hải Huyền.

Theo cáo trạng, bà Lan sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17.4.2024 của Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) xác định 6 video trên chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau đó, bị cáo Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn nêu trên nhưng cho rằng mình không đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan là người đăng tải các video này.

Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xúc phạm 10 cá nhân, trong đó có bà Lan, thì người này được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan.


Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ yêu cầu bồi thường tại tòa trong vụ Đinh Thị Lan?

Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ yêu cầu bồi thường tại tòa trong vụ Đinh Thị Lan?

Về việc có yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan bồi thường danh dự, tổn thất và tinh thần hay không, cáo trạng thể hiện, luật sư theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trình bày tại tòa.

Nguyễn Phương hằng Đinh Thị Lan Huỳnh Uy Dũng xúc phạm danh dự TAND khu vực 7
