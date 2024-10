Vì sao tòa trả hồ sơ vụ chém người đêm giao thừa tại Long An?

Ngày 10.10, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm của TAND H.Đức Hòa trong vụ án chém người trong đêm giao thừa, xảy ra vào tối 31.12.2022 tại ấp San Lại, xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, Long An.

Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã tuyên án khi còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ như mối quan hệ đồng phạm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, bị cáo khai từng bị bệnh tâm thần…

Bị cáo Nguyễn Võ Hữu Chí tại tòa phúc thẩm ẢNH: BẮC BÌNH

Đồng thời, đại diện Viện KSND tỉnh Long An và các luật sư bào chữa cho hai bên cũng thống nhất hủy án sơ thẩm. Do đó, HĐXX TAND tỉnh Long An tuyên hủy án sơ thẩm, giao cho TAND H.Đức Hòa điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.



Trước đó, ngày 30.7, TAND H.Đức Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Võ Hữu Chí (31 tuổi, ở xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa) 5 năm 9 tháng tù và Phan Phương Tùng (34 tuổi, ở TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) 1 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

HĐXX của TAND H.Đức Hòa cũng tuyên phạt Phan Văn Luol (68 tuổi), Phan Hoàng Triệu (31 tuổi, cùng ở xã An Ninh Tây) và Võ Thanh Hòa (28 tuổi, ở TX.Tràng Bàng) cùng mức án 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau đó, hai bên bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo.

Rủ nhau đi... chém người

Theo hồ sơ vụ án ở cấp sơ thẩm, ông Phan Văn Luol cho rằng phần lộ nhựa rộng 3 m ngay trước nhà Nguyễn Văn Mơn (ấp San Lợi, xã An Ninh Tây) là đất của mình nên lúc 17 giờ ngày 31.12.2022, ông Luol cùng con trai là Phan Hoàng Triệu và con rể là Phan Phương Tùng kéo đến nhà ông Mơn cắt điện.

Các bị cáo đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt ẢNH: BẮC BÌNH

Triệu và Tùng gọi thêm Cao Minh Mẫn và Nguyễn Võ Hữu Chí; còn Chí rủ thêm Bùi Văn Mau, Võ Thanh Hòa, Trần Xuân Phúc. Những người được gọi đều đồng ý cùng đến cắt điện nhà ông Mẫn rồi về nhập tiệc giao thừa.

Ông Luol mang theo 2 cây sắt dài 45 cm, còn Triệu mang theo kìm và kiếm Nhật, bình xịt hơi cay rồi cùng kéo đến nhà ông Mẫn. Khi đi, Triệu đưa kiếm cho Chí cầm nhưng do Chí điều khiển xe máy nên đưa Mau giữ.

Tại cổng nhà ông Mơn, cả nhóm gặp chị Nguyễn Thị Kim Chi (40 tuổi, con ông Mơn, đang có thai) ngồi trong ô tô, còn Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Minh Thuệ (đều là con ông Mơn) đang ăn tối trong nhà. Hai bên xảy ra cự cãi, ném đá qua lại.

Triệu dùng kìm cắt đường điện dẫn vào nhà ông Mơn. Tùng đến trước ô tô chỉ trỏ, mắng chửi chị Chi. Lúc này, theo yêu cầu của Tùng, Mau rút kiếm khỏi vỏ đưa cho Tùng (Mau vẫn giữ vỏ), Tùng chỉ kiếm Nhật về hướng chị Chi, còn ông Luol vừa cầm 2 cây sắt vừa mắng chửi gia đình ông Mẫn.

Thấy chị Chi điều khiển ô tô, Triệu nghĩ rằng chị cho xe đụng Tùng nên Triệu cầm kìm đập vào kính chắn gió của xe. Khi chị Chi điều khiển xe hướng ra đường Sơn Lại, Tùng đuổi theo, dùng kiếm Nhật chém vào kính xe. Triệu dùng 1 khối bê tông ném về phía xe của chị Chi.

Cùng lúc đó, Mẫn, Mau, Phúc chạy xe máy ra đầu đường Sơn Lại nên ô tô của Chi không di chuyển được, buộc phải dừng lại. Lúc này, Tùng dùng kiếm chém vào cốp, kính chắn gió, kính lái, kính chiếu hậu; ông Luol dùng 2 cây sắt đập vào kính chắn gió; Chí cầm thanh sắt dài 60 cm và tấm gỗ đập vào kính xe chị Chi và kêu Tùng đưa kiếm để Chí chém xe...

Thấy Chi bị vây trong ô tô, Đinh Viết Chinh (chồng chị Chi), Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Minh Thuệ (Thuệ cầm theo cây gỗ dài gần 4 m) đến giải vây. Hữu Chí cầm kiếm Nhật đứng nép trong bức tường gần đầu ô tô của Chi, khi Nam chạy tới thì bị Chí chém từ trên xuống. Nam lấy tay đỡ và bị đứt lìa bàn tay. Nhìn thấy Chí chém lìa bàn tay của anh ruột mình, chị Chi điều khiển ô tô đâm Chí gãy chân trái.

Tổng giá trị hư hỏng của ô tô được định giá là 35 triệu đồng. Riêng hành vi chị Chi điều khiển xe tông gãy chân Hữu Chí được Công an H.Đức Hòa tách ra vụ án khác.