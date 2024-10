Long An: Khởi tố bị can đập ly bia vào đầu thiếu tá công an

Ngày 7.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Long An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Bảo An (35 tuổi, ở xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Người bị hại trong vụ án này là một thiếu tá công an.

Đảng ủy xã Dương Hội Xuân đang xem xét để xử lý về mặt Đảng đối với thiếu tá P.N.S. ẢNH: B.B

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8.2024, tại một quán karaoke ở TT.Tầm Vu, H.Châu Thành, giữa thiếu tá P.N.S., Trưởng công an xã Dương Xuân Hội, H.Châu Thành (Long An) và Phan Bảo An xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau.

Sau đó, An cầm ly bia đập vào đầu nhưng trượt xuống vùng mặt thiếu tá S. gây chảy nhiều máu, thiếu tá S. được đưa đến bệnh viện H.Châu Thành điều trị. Kết quả giám định thương tật của thiếu tá S. là 20%.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, thiếu tá công an P.N.S. là Đảng ủy viên Đảng ủy xã Dương Hội Xuân. Hiện, Đảng ủy xã Dương Hội Xuân đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả xử lý của Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành để xem xét, xử lý thiếu tá S. về mặt Đảng.