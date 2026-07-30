Vì sao Touch ID vẫn được sử dụng trên nhiều mẫu iPad?

iPad là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một thiết bị kết hợp giữa smartphone và laptop. Đặc biệt, iPad Air M4 với màn hình 11 hoặc 13 inch phù hợp cho người dùng cần tính di động cao. Tính năng Touch ID giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng và việc thiết lập Touch ID thường là bước đầu tiên khi khởi động iPad.

Ngoại trừ iPad Pro, dòng iPad vẫn đang dựa vào Touch ID để mở khóa và xác thực giao dịch Apple Pay ẢNH: K. VĂN

Với Touch ID, người dùng có thể sử dụng dấu vân tay để mở khóa thiết bị và thực hiện các giao dịch qua Apple Pay. Trong khi Touch ID đã trở thành tiêu chuẩn trên nhiều mẫu iPad, nhiều người có thể thắc mắc về lý do tại sao Apple không chuyển sang công nghệ quét khuôn mặt Face ID, vốn được phủ sóng trên toàn bộ dòng iPhone hiện tại.

Chiến lược phân biệt các dòng iPad của Apple

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9.2017, khi Apple ra mắt mẫu iPhone X nhằm kỷ niệm năm thứ 10 của iPhone, hệ thống camera TrueDepth cho phép quét khuôn mặt bằng các chấm vô hình. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có các mẫu iPad Pro 11 inch và 13 inch với chip M4 và M5, cùng iPad Pro 12,9 inch từ thế hệ thứ ba đến thứ sáu, mới hỗ trợ Face ID.

Lý giải cho nguyên nhân Apple chỉ đưa Face ID lên các mẫu iPad Pro, trang BGR cho biết Face ID dường như đang là cách Apple tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa iPad Pro với các mẫu iPad khác. Hơn nữa, Face ID yêu cầu phần cứng đặc biệt mà các mẫu iPad giá rẻ hơn bản Pro không mang lại.

Trước khi iPad Pro sở hữu màn hình OLED, sự khác biệt lớn giữa iPad Air và iPad Pro chủ yếu nằm ở màn hình 120 Hz, chip xử lý nhanh hơn và tính năng Face ID, mặc dù giá chênh lệch lên tới 200 USD. Tuy nhiên, trong tương lai, Apple có thể mở rộng tính năng Face ID cho nhiều mẫu iPad hơn, đặc biệt khi màn hình OLED và các phụ kiện như Magic Keyboard có thể giúp tạo nên mức giá cao hơn của iPad Pro.