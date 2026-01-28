iPad sắp trở thành sản phẩm bị 'cho ra rìa'?

Tuy nhiên, người dùng iPad có thể sớm phải xem xét lại việc sử dụng máy tính bảng này, đặc biệt nếu những tin đồn về việc Apple ra mắt iPhone gập và MacBook Pro với màn hình cảm ứng OLED trở thành hiện thực. Nếu các sản phẩm này được giới thiệu với các tính năng hấp dẫn, nhu cầu sử dụng iPad có thể giảm sút.

iPad đối mặt với khó khăn khi iPhone gập và MacBook Pro OLED xuất hiện ẢNH: K. VĂN

Về mặt thiết kế, khác với các đối thủ như Samsung, iPhone gập được kỳ vọng sẽ không có nếp gấp ở giữa màn hình. Khi mở ra, thiết bị sẽ có kích thước gần giống với iPad mini, mang lại trải nghiệm máy tính bảng tốt hơn. Ngoài ra, iPhone gập cũng được dự đoán sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip A20 và RAM 12 GB.

Trong khi đó, MacBook Pro mới với màn hình OLED và cảm ứng hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tương tự như iPad Pro, nhưng với sức mạnh của macOS. Sự kết hợp này giúp người dùng đạt được năng suất cao hơn khi làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Liệu iPad vẫn còn chỗ đứng?

Dù vậy, iPad vẫn giữ vị trí quan trọng trong danh mục sản phẩm của Apple. Công ty đã định vị iPad như một thiết bị điện toán độc lập có khả năng thay thế máy tính xách tay. Các mẫu iPad Pro và iPad Air được trang bị chip cao cấp tương tự như MacBook, và Apple khẳng định không có ý định hợp nhất dòng máy tính bảng và máy tính xách tay.

Hơn nữa, một số người dùng vẫn có thể ưa chuộng việc sử dụng iPad cùng với iPhone và Mac, thay vì chuyển sang iPhone gập hoặc MacBook Pro OLED. Đặc biệt, giá bán cũng là một yếu tố quan trọng khi iPad có mức giá khởi điểm từ 349 USD, trong khi iPhone gập có thể được bán với giá lên đến 2.400 USD.

Tóm lại, sự ra mắt của iPhone gập và MacBook Pro OLED có thể làm thay đổi cách người dùng tương tác với các thiết bị của Apple. Điều đó khiến iPad không còn là lựa chọn duy nhất cho những ai tìm kiếm một thiết bị điện toán di động, có nghĩa vẫn còn một bộ phận khách hàng gắn bó với sản phẩm này.