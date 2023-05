Vì sao TP.HCM mưa to, nhiều nơi ngập nước trưa nay?

Lúc 11 giờ 30 phút, TP.HCM mưa to ở khắp nơi như: Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, TP.Thủ Đức, Q.10, Q.11,… Mây đen bao phủ trên nhiều khu vực. Người dân ở các tòa nhà cao tầng có thể thấy rõ mây đen gây mưa ở hầu khắp TP.HCM.

Ghi nhận qua camera đường phố, lúc 12 giờ 30 phút, một số tuyến đường ở Q.Gò Vấp đang ngập nước, xe cộ đi lại khó khăn như: Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu,...

Đường Nguyễn Văn Khối (Q.Gò Vấp) lúc 12 giờ 32 phút lênh láng nước Chụp màn hình

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, lúc 11 giờ 30 phút, mây giông đang phát triển mạnh trên khu vực: H.Hóc Môn, Q.12, H.Củ Chi, Q.7, TP.Thủ Đức, các quận trung tâm và H.Nhà Bè.

Trong 3 giờ tới, mây giông có khả năng gây mưa rào và giông, sét cho các quận, huyện kể trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 – 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5 – 6 (tức từ 5 – 14 m/s).

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, qua quan sát ra đa thời tiết, định vị sét và ảnh vệ tinh, có thể dự báo mưa ở TP.HCM có thể kéo dài đến 14 giờ. Lượng mưa dự báo ở các quận trung tâm TP.HCM từ 50 – 80 mm, có thể gây ngập một số tuyến đường.

Đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) cũng trong tình trạng ngập nước Chụp màn hình

"Cơn mưa trưa nay ở TP.HCM là do áp cao lạnh trên lục địa Trung Quốc tăng cường xuống phía nam, hình thành rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây; ở phía nam, gió tây nam có cường độ trung bình trên vùng biển Nam bộ; trên mực 500mb, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc, hình thành vùng hội tụ gió đi qua Nam bộ là những nguyên nhân gây mưa", ông Quyết giải thích.

Nhiệt độ TP.HCM giảm mạnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 33,7oC (trong khi đó ngày hôm trước tới 36,5oC), tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 34oC (giảm 2oC so với hôm trước).

Cả khu vực Nam bộ hôm qua cũng có mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trong đó lượng mưa tập trung chính ở miền Tây, Đông Nam bộ chủ yếu mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động 33 – 25,6oC, miền Tây dao động 33 - 35,3oC.



Nước ngập lênh láng sau cơn mưa to vào buổi trưa trên đường Lê Văn Thọ Chụp màn hình

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh miền Tây mưa có thể xuất hiện sớm hơn so với Đông Nam bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35oC, có nơi trên 35oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 34oC (lúc 13 giờ), đến 14 giờ còn 33oC, sau đó tới 16 giờ là 30oC và tối dao động 27 – 28oC.

Cơn mưa dự báo kéo dài đến 14 giờ Vũ Phượng

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh thấp phía bắc bị đẩy xuống phía nam. Gió tây nam có cường độ trung bình trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Mưa giông tiếp tục xuất hiện trên ½ diện tích khu vực, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.