Vì sao TV kích thước lớn chưa chắc đã mang lại trải nghiệm đỉnh cao?

Trong vài năm qua, người tiêu dùng liên tục chứng kiến cuộc đua kích thước khi màn hình TV ngày càng trở nên khổng lồ. Nhiều người tin rằng màn hình càng lớn đồng nghĩa với trải nghiệm giải trí càng đắm chìm và sống động hơn. Tuy nhiên, kích thước không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng của một không gian giải trí tại gia. Sự đắm chìm tổng thể còn phụ thuộc lớn vào các linh kiện, tính năng đi kèm và các loại tấm nền màn hình khác nhau của từng thương hiệu.

TV có kích thước ngày càng lớn ẢNH: GEMINI AI

Vì sao kích thước TV không quyết định được tất cả?

Thực tế, việc sử dụng tấm nền Mini LED hay OLED tiêu chuẩn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cách hiển thị các mảng sáng tối. Bên cạnh đó, tần số quét tổng thể cùng công nghệ nâng cấp hình ảnh (upscaling) cũng thay đổi hoàn toàn cách bạn thưởng thức nội dung.

Trong bối cảnh các tiến bộ phần cứng kỹ thuật đang chững lại và các tính năng mới chủ yếu xoay quanh AI, việc các hãng như Samsung, LG, Sony tung ra màn hình lớn hơn với độ phân giải 4K giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy sự cải tiến trực tiếp bằng mắt thường. Xu thế này được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ với các dòng màn hình vượt qua ngưỡng 100 inch từng được quảng cáo vào năm 2025.

Mặc dù vậy, cách bộ não con người tiếp nhận thông tin từ mắt không hề đơn giản và một chiếc TV có thể trở nên quá to hoặc quá nhỏ so với căn phòng. Mọi trải nghiệm đắm chìm đều phụ thuộc vào trường nhìn của mắt, nên một chiếc TV quá nhỏ sẽ để lại nhiều khoảng trống xung quanh gây xao nhãng. Ngược lại, nếu chọn một màn hình quá lớn và ngồi quá gần, trường nhìn của bạn sẽ bị giới hạn và dẫn đến việc bỏ lỡ các phần của hình ảnh. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người không bao giờ lựa chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên khi đi xem phim tại rạp.

Chính vì vậy, người mua luôn phải xem xét kỹ lưỡng diện tích không gian thực tế để đánh giá mức độ phù hợp trước khi quyết định xuống tiền. Chẳng hạn, nếu muốn sở hữu dòng TV 100 inch, bạn cần đảm bảo khoảng cách ngồi xem tối thiểu khoảng 4 mét. Việc cân đối giữa kích thước, công nghệ tấm nền và không gian phòng sẽ giúp bạn có được trải nghiệm giải trí tối ưu.