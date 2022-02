Vì sao 'Twenty five, twenty one' gây sốt ngay khi ra mắt?

Hôm 16.2, nền tảng Good Data Corporation công bố danh sách những phim truyền hình được yêu thích nhất hàng tuần của xứ củ sâm. Theo đó, dù chỉ vừa ra mắt Twenty five, twenty one đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng này giữa các tên tuổi đáng gờm khác như Dự báo tình yêu và thời tiết, Young lady and gentleman, Thành phố nhân tạo…

Được biết, thứ hạng mỗi tuần của từng bộ phim được xác định thông qua các tiêu chí như dữ liệu từ báo chí, blog, cộng đồng trực tuyến, video và các phương tiện truyền thông xã hội… về bộ phim đó.

Không chỉ dẫn đầu danh sách phim truyền hình đáng chú ý trong tuần, hai ngôi sao của Twenty five, twenty one là Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk cũng vượt qua nhiều gương mặt đình đám như “Thư ký Kim” Park Min Young, Song Kang, Bi Rain, Kim Bum… trở thành diễn viên được yêu thích nhất.

Theo thống kê của Nielsen Korea vào ngày 13.2, tập 2 của Twenty five, twenty one đạt tỉ suất người xem lên đến 8% với 2,06 triệu khán giả, tăng 1,64% so với tập đầu tiên phát sóng hôm 12.2 và chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng truyền hình cáp toàn quốc.

Là sản phẩm hợp tác giữa nền tảng Netflix và đài cáp tvN, Twenty five, twenty one lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn trong cuộc khủng hoảng IMF (khủng hoảng tài chính châu Á) năm 1998. Phim kể về lần đầu gặp gỡ của chàng trai 22 tuổi Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và cô gái tuổi 18 Na Hee Do (Kim Tae Ri). 3 năm sau, ở tuổi 25 và 21, họ gặp lại nhau, dần phát triển mối quan hệ từ tình bạn thân thiết thành người yêu, xen lẫn đó là những đau thương và tuyệt vọng. Cũng vì lẽ đó, tác phẩm có tên gọi Twenty five, twenty one (Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt).

Ngoài ra, phim cũng miêu tả về quá trình trưởng thành cũng như sự đấu tranh của những người trẻ Hàn Quốc đánh mất ước mơ vào năm 1998, do tác động của khủng hoảng IMF gây ra.

Trước khả năng bứt phá ngoài mong đợi, nhiều người không khỏi tò mò điều gì đã khiến Twenty five, twenty one hấp dẫn đến thế.

Dàn diễn viên thực lực

Sức hút đầu tiên phải kể đến của Twenty five, twenty one chính là dàn diễn viên nổi tiếng, thể hiện trọn vẹn tinh thần trẻ trung của nhân vật. “Người hầu gái” Kim Tae Ri dường như lột xác, hóa thân vào cô gái nhiệt huyết, dũng cảm, mơ ước trở thành vận động viên đấu kiếm - Na Hee Do. Với nét đẹp cá tính cùng nụ cười rạng rỡ, hình tượng nữ sinh trung học được Tae Ri tái hiện vô cùng tươi sáng và đậm nét thanh xuân.

Trong khi đó, Nam Joo Hyuk đang ngày càng cải thiện kỹ năng diễn xuất, lột tả được một Baek Yi Jin trưởng thành, nghiêm túc và đầy hoài bão.





Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của nữ thần tượng Bona (WJSN), Choi Hyun Wook, Lee Joo Myung… hứa hẹn mang đến cho khán giả các khía cạnh đa dạng của từng nhân vật.

Sự kết hợp hoàn hảo của biên kịch và đạo diễn

Twenty five, twenty one được “nhào nặn” bởi Jung Ji Hyun - đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng trước đó như Mr. Sunshine, Quân vương bất diệt… và được chấp bút bởi Kwon Do Eun - biên kịch tài ba của Search: WWW.

Nếu như Kwon Do Eun được biết đến nhờ lối dẫn dắt tự nhiên, dí dỏm thì Jung Ji Hyun nhận nhiều lời khen ngợi bởi cách khai thác cốt truyện đầy tinh tế và mượt mà. Điều này đã được chứng minh thông qua teaser và các tập phim đầu tiên của Twenty five, twenty one. Từ đó, một câu chuyện phi thường của những năm 1998 hiện lên đầy lôi cuốn và thú vị.

Mang đến câu chuyện về người trẻ năm 1998, Twenty five, twenty one là tấm vé đưa khán giả trở về với vẻ đẹp thời xưa cũ, gợi lại những ký ức của thế hệ trước và giúp họ truyền tải bao đam mê, nhiệt huyết còn dang dở. Thông qua đó, người xem ở nhiều thế hệ có thể suy ngẫm về hiện tại, tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống xô bồ và chú tâm vào cốt truyện hấp dẫn.

Một điểm thu hút khác của phim chính là việc miêu tả về nỗi đau của sự trưởng thành. Các nhân vật sẽ trải qua những khó khăn, thất bại và vượt qua chúng bằng lòng dũng cảm, sự liều lĩnh, ý chí dám chinh phục ước mơ. Từ đó, Twenty five, twenty one giúp người xem có thể tự nhìn nhận và chữa lành bản thân, trân trọng từng khoảng thời gian quý giá mà mình đã trải qua, dù cho nó từng mang lại những niềm đau và hối tiếc.

Không chỉ vậy, với việc đi sâu vào chủ đề đấu kiếm, tác phẩm sẽ mang đến cho người xem những pha hành động sôi nổi và đẹp mắt.

Đội ngũ sản xuất phim bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng Twenty five, twenty one sẽ là một bộ phim cổ vũ và động viên những người trẻ đang hằng ngày nỗ lực hết mình, đồng thời an ủi những người đã đi qua tuổi trẻ… Phim sẽ truyền tải những vui buồn của tuổi thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp”.