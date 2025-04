Vì sao vắc xin phòng ngừa HPV được đánh giá an toàn nhất thế giới?

Bác sĩ CKII Mai Hải Lý - Trưởng phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Hiệp Bình (Thủ Đức) thuộc Hệ Thống Y Tế 315

Vì sao HPV nguy hiểm?

HPV là 1 loại virus gây u nhú ở người, phân bố rộng rãi và được phát hiện trên cả động vật và con người. Có hơn 200 chủng virus HPV được xác định. Tùy theo cơ quan đích, có 2 nhóm HPV: Nhóm HPV trên da có cơ quan đích là da bàn tay, bàn chân và virus HPV lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục.

Virus HPV lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, qua tiếp xúc da có thể gây ra nhiều bệnh u nhú khác nhau, nguy hiểm nhất là ung thư vòm họng, ung thư sinh dục, hậu môn ở cả nam và nữ.

Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV thường là lành tính và không có triệu chứng. Nhiễm HPV có thể tự khỏi nếu cơ thể có đáp ứng miễn dịch tốt. Gọi là nhiễm HPV kéo dài (persistent) khi HPV tồn tại trên 2 năm. Nhưng người đã nhiễm HPV có thể lây nhiễm cho người khác ngay cả khi họ không có triệu chứng gì. Chính vì vậy, việc lây nhiễm HPV không thể hết quan sát bằng mắt thường để có thể cảnh giác hoặc phán đoán trực quan nguồn lây nhiễm.

Vì sao phải tiêm ngừa HPV sớm?

WHO đưa ra khuyến cáo nên tiêm ngừa HPV thường quy cho bé gái lúc 11 - 12 tuổi, và có thể tiêm sớm từ 9 - 14 tuổi vì ở khoảng tuổi này tạo miễn dịch phòng ngừa nhiễm HPV cao nhất, trên 98% do khả năng đáp ứng tạo kháng thể cao, đồng thời ở lứa tuổi này trẻ gần như chưa phơi nhiễm với HPV.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa kỳ (US-CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm vaccine HPV cho học đường và nam giới để phòng ngừa nhiễm HPV và những ung thư do HPV gây nên.

Tuổi quan hệ tình dục đầu tiên của bé gái ở các nước phương Tây, Mỹ, thậm chí châu Phi và phương Đông trong thập niên này là tương đối thấp, khoảng 15 đến 20 tuổi. Vì vậy, tiêm ngừa HPV trước giai đoạn này sẽ bảo vệ được nhiễm HPV do vaccine HPV có giá trị bảo vệ nhiễm HPV là hơn 10 năm tùy vào từng cá thể và loại vaccine.

Việc tiêm vắc xin HPV bắt đầu được CDC khuyến cáo từ năm 2006 cho phụ nữ đến 26 tuổi. Đến năm 2011, CDC khuyến cáo cho nam giới đến 21 tuổi và một số nhóm dân số đặc biệt được khuyến nghị tiêm chủng cho đến 26 tuổi. Năm 2019, ACIP đã khuyến nghị tiêm vắc xin HPV cho tất cả nam và nữ. Vắc xin HPV được khuyến nghị tiêm chủng bắt đầu từ 9 tuổi.

Hiệu quả tạo kháng thể bảo vệ nhiễm HPV khi tiêm ở độ tuổi 9 - 14 tuổi chỉ cần 2 liều trong khi tiêm ở độ tuổi 15 - 26 tuổi phải cần đến 3 liều.

Hiệu quả của việc tiêm chủng HPV

Bác sĩ CKII Mai Hải Lý - Trưởng phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Hiệp Bình (Thủ Đức) thuộc Hệ Thống Y Tế 315 cho biết: Hiện nay, thông qua các dữ liệu rõ ràng, chúng ta đã biết rõ về hiệu quả của vắc xin phòng ngừa virus HPV là một trong những vắc xin hiệu quả nhất hiện có trên toàn thế giới, hiệu quả hơn 99% khi tiêm cho phụ nữ chưa tiếp xúc với loại HPV cụ thể đó.

Hiệu quả của vắc xin HPV cao ở những người có trước đây chưa từng tiếp xúc với chủng HPV mục tiêu của vắc xin.

Giảm tối đa khoảng 90% đối với các trường hợp nhiễm HPV 6/11/16/18, khoảng 90% đối với mụn cóc sinh dục, khoảng 45% đối với các bất thường tế bào cổ tử cung cấp độ thấp và khoảng 85% đối với các bất thường cổ tử cung đã được chứng minh về mặt mô học cấp độ cao đã được báo cáo. Hiệu quả vắc-xin ước tính với một liều vắc-xin HPV trở lên là 83-96,1%

Thuốc chủng ngừa HPV làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ung thư sinh dục và mụn cóc sinh dục ở phụ nữ và nam giới. Ngoài ra, tiêm phòng HPV có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư hầu họng.

Thuốc chủng ngừa 9vHPV bảo vệ chống lại hơn 99% bệnh HPV liên quan đến kiểu gen 6, 11, 16 và 18 và lên đến 96,7% đối với bệnh HPV liên quan đến kiểu gen 31, 33, 45, 52 và 58.

Bác sĩ CKII Mai Hải Lý - Trưởng phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Hiệp Bình (Thủ Đức) thuộc Hệ Thống Y Tế 315 cho biết thêm: Dữ liệu an toàn cho cả ba loại vắc xin HPV đều khiến chúng ta yên tâm. Theo Hệ thống Báo cáo Sự kiện Có hại của vắc xin, hơn 270 triệu liều vắc xin HPV đã được phân phối trên toàn thế giới kể từ năm 2006 và không có dữ liệu nào cho thấy có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc phản ứng phụ nào liên quan đến việc tiêm chủng. Vắc xin 9vHPV và 4vHPV có cấu hình an toàn tương tự nhau, ngoại trừ vắc xin 9vHPV có tỷ lệ sưng tấy và ban đỏ tại chỗ tiêm cao hơn so với vắc xin 4vHPV và tỷ lệ này tăng lên sau mỗi liều liên tiếp của 9vHPV.

Hệ thống báo cáo các sự kiện có hại của vắc xin từ tháng 12.2014 đến tháng 12.2017 cho thấy không có bất kỳ lo ngại nào về an toàn bổ sung hoặc bất ngờ liên quan đến vắc xin 9vHPV.

Dữ liệu hiện có cho thấy không có lo ngại về an toàn ở những người đã được tiêm 9vHPV sau khi đã được tiêm 4v HPV

Lịch tiêm chủng (cả nam và nữ) trong Hệ Thống Y Tế 315 tại các phòng khám Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Tim Mạch Tiểu Đường 315 Từ 9 - 15 tuổi: 2 liều, lần 2 cách lần 1 từ 6 - 12 tháng Sau 15 tuổi hoặc suy giảm miễn dịch: 3 liều (0,1 - 2,6) tháng Cụ thể: Trẻ em từ 9 - 15 tuổi: 2 liều, lần 2 cách lần 1 từ 6 - 12 tháng Thanh niên và người lớn từ 15 - 26 tuổi và người lớn từ 27 - 45 tuổi: 3 liều (0,1 - 2,6) tháng.

Hệ thống Y Tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

Tặng eVoucher 100K áp dụng toàn hệ thống 315 Medical (Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch Tiểu Đường 315 và Phòng khám Ivy Health) số lượng có hạn dành cho khách hàng mới đăng ký mũi tiêm vắc xin lẻ

Hình thức và điều kiện áp dụng chương trình tặng eVoucher 100K từ ngày 14.4 - 29.4.2025