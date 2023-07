Vì sao vé xem hòa nhạc quốc tế ngày càng đắt?

Giá vé xem hòa nhạc trong năm 2023 tăng chóng mặt. Vé xem ngôi sao biểu diễn đã tương đương với tiền thuê nhà một tháng ở Mỹ (khoảng 500-1.200 USD/vé). Nhưng điều đó vẫn không ngăn được người hâm mộ âm nhạc cố gắng tranh giành chỗ để xem các nghệ sĩ yêu thích của họ xuất hiện trong chuyến lưu diễn. Trên thực tế, có một làn sóng xem nhạc sống sau đại dịch.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn Eras Tour PEOPLE

Vé chính thức đã cao nhưng khi qua tay những người mua đi bán lại thì giá càng cao hơn.

Vì vậy, thật khó để chọn lựa giữa việc trải nghiệm một lần trong đời để nhìn thấy ca sĩ yêu thích và thanh toán hóa đơn tiền nhà, tiền bảo hiểm…

Nguyên nhân chính

Theo Los Angeles Times, "năm người chơi chính" chịu trách nhiệm về sự biến động giá vé là nghệ sĩ, nhà tổ chức, địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, công ty bán vé và dân phe vé.

Khi các nhà tổ chức "chính thức đặt giá vé", họ có thể mất tiền nếu buổi biểu diễn không bán đủ lượng vé cần thiết. Các nghệ sĩ lớn nhất trong lĩnh vực âm nhạc thường kiểm soát giá vé.

Các khoản chi phí bổ sung cũng có thể tăng lên, bao gồm phí dịch vụ, phí xử lý, phí giao hàng… cũng được cộng vào giá vé, theo Los Angeles Times.

Báo cáo năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, trung bình 27% phụ phí được thêm vào giá vé. Theo Dự án tự do kinh tế Mỹ, một tổ chức của nhóm hoạt động tự xưng là Liên minh những người bán vé cho biết giá vé xem hòa nhạc năm nay "tăng trung bình 32%", theo The New York Times.

Với tư cách là nhà phân tích ngành công nghiệp âm nhạc và cựu giám đốc điều hành, Bob Lefsetz nhận định: "Ticketmaster là công ty duy nhất có công nghệ bán vé online cho các sự kiện âm nhạc lớn ở Mỹ vì thế họ đã dồn thị trường vào chân tường để thu tiền".

Beyoncé biểu diễn ở London, tháng 5.2023 PEOPLE

Khi những người hâm mộ Taylor Swift cố gắng mua vé tham dự chuyến lưu diễn Eras Tour bắt đầu vào tháng 11.2022, thông qua trang web Ticketmaster, sự hỗn loạn đã xảy ra ngay sau đó.

Một số người bị khóa tài khoản không mua được vé do mã xác minh "người hâm mộ" không hoạt động. 20 Swifties (fan của Taylor Swift) không chỉ đệ đơn kiện Live Nation Entertainment, công ty mẹ của Ticketmaster, mà họ còn gửi khiếu nại chống lại Ticketmaster đến tận Washington. Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với công ty mẹ của Ticketmaster là Live Nation Entertainment, theo The New York Times.

Ngay sau đó, Ticketmaster đưa ra lời xin lỗi, giải thích quy trình đăng ký "người hâm mộ" nhằm giúp quản lý việc bán vé do nhu cầu quá cao và loại bỏ bớt những khán giả không là "người hâm mộ". Ticketmaster cũng lưu ý rằng hơn 3,5 triệu người đã đăng ký mua vé trước. Đây là số lượt đăng ký lớn nhất của công ty trong lịch sử.

Ticketmaster cho rằng vụ việc xảy ra là do "nhu cầu chưa từng có trong lịch sử" dù Taylor Swift có phản hồi với công ty, đồng thời lưu ý rằng cô và nhóm của mình đã "nhiều lần hỏi họ liệu có thể xử lý chuyện bán vé này không và chúng tôi được đảm bảo rằng họ có thể". Giọng ca Midnights cũng viết rằng tình huống này "thực sự khiến tôi bực mình" và cô đang tích cực tìm giải pháp cho người hâm mộ của mình.

Bắt đầu từ cuối năm nay, việc mua vé xem hòa nhạc thông qua Ticketmaster và Live Nation Entertainment sẽ rõ ràng hơn.

Tháng 6.2023, sau khi Tổng thống Joe Biden chỉ ra một số "phí rác" tính thêm trên vé xem hòa nhạc trong suốt năm qua, một số công ty bán vé bao gồm Live Nation Entertainment - công ty sở hữu Ticketmaster - tuyên bố sẽ bắt đầu hiển thị trước tất cả các khoản phí cho khách hàng.

Live Nation Entertainment cho biết chính sách mới sẽ được triển khai vào tháng 9 tới, theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng.

Thay vì người hâm mộ chọn một mức giá cho vé và bị tính một số khoản phí khi thanh toán, Live Nation Entertainment sẽ cung cấp "một mức giá rõ ràng, tổng thể" cho tất cả các buổi biểu diễn tại các địa điểm do tập đoàn sở hữu. Ngoài ra, Ticketmaster sẽ cung cấp tùy chọn để khách hàng xem trước tất cả các khoản phí tại tất cả các buổi biểu diễn khác.

Nhóm BlackPink sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào đêm 29 và 30.7.2023 CNN

Hiện có thêm thị trường thứ cấp cung cấp vé trên các nền tảng như StubHub và SeatGeek. Người phát ngôn của StubHub, Jessica Finn nói: "Đây là nền tảng thực sự cần thiết để ổn định thị trường".

SeatGeek cũng xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng giá trung bình của một vé xem hòa nhạc đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua, từ 125 USD/vé vào năm 2019 lên 252 USD/vé vào năm 2023.

Nghệ sĩ có giá vé xem show cao nhất

Bốn nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong làng nhạc là những người có giá vé cao nhất gồm: Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé và Adele.

Seat Geek cho biết trên Wall Street Journal, giá trung bình của một vé xem Taylor Swift được bán lại là 1.311 USD. Theo công ty, vé xem Beyoncé và Bruce Springsteen đã tăng vọt lên lần lượt 480 USD và 469 USD.

Một số vé trong Eras Tour đạt gần 13.000 USD/vé trên Stubhub, theo Insider. Tờ Bloomberg cho biết năm ngoái, vé xem buổi biểu diễn của Adele ở Las Vegas được bán thông qua các đại lý với giá lên tới 40.000 USD/vé.

YG Entertainment và iMe Việt Nam bán vé xem buổi hòa nhạc BlackPink World Tour - Born Pink Ha Noi diễn ra vào 2 đêm 29 và 30.7 thông qua Ticketbox. Theo đó, giá vé từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng một vé. Cụ thể, vé VIP (ngồi) giá 9,8 triệu đồng; hạng Platinum (ngồi) giá 7,8 triệu đồng. Các hạng thấp hơn là hạng CAT 1 (ngồi) giá 6,8 triệu đồng; CAT 1 (đứng) giá 5,8 triệu đồng; CAT 2 (ngồi) giá 5,8 triệu đồng; CAT 3 (ngồi) giá 3,8 triệu đồng; CAT 4 (ngồi) giá 1,8 triệu đồng và CAT 5 (đứng, hạn chế tầm nhìn) giá 1,2 triệu đồng.