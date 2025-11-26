Vì sao Vietravel Airlines 'thay tên, đổi chủ'?

Vietravel Airlines sẽ chuyển đổi sang tên thương hiệu mới

Như Thanh Niên đã đưa tin, Hội đồng Quản trị Vietravel thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 18.463.774 cổ phần phổ thông mà Vietravel đang nắm giữ tại Vietravel Airlines, tương đương 100% vốn góp hiện hữu của công ty tại hãng hàng không này. Giá trị thoái vốn được xác định không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Vietravel, căn cứ theo báo cáo tài chính quý 3 đã được kiểm toán nội bộ.

Vietravel Airlines từng là cánh chim sắt đưa cái tên Vietravel từ một hãng du lịch của Việt Nam trở thành hãng du lịch của châu Á thật sự

Thời gian triển khai dự kiến từ nay đến trước 31.12, nhằm đảm bảo hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, công bố thông tin và bàn giao quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, trong lộ trình tái cấu trúc này, Vietravel Airlines sẽ chuyển đổi sang tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel, nhằm đảm bảo tính minh bạch, pháp lý và định vị thương hiệu riêng biệt trên thị trường hàng không Việt Nam. Phía Vietravel kỳ vọng việc đổi tên hãng hàng không sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai bên trên nền tảng hợp tác bình đẳng, linh hoạt.

Hiện phía Tập đoàn T&T - đơn vị nắm số cổ phần lớn nhất - chưa có thông tin về kế hoạch khai sinh lại cho hãng bay này, song, thông tin cái tên Vietravel Airlines chuẩn bị biến mất khỏi thị trường hàng không Việt khiến nhiều người tiếc nuối.

Vietravel Airlines do Công ty Du lịch Vietravel thành lập, được cấp giấy phép đầu tư vào 3.4.2020. Thời điểm đó, Vietravel đã có gần 3 thập niên gầy dựng thương hiệu, trở thành tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam. Đây chính là cơ sở để ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel - tự tin khai sinh ra hãng hàng không du lịch đầu tiên của Việt Nam.

Đáng tiếc, ra mắt đúng giai đoạn cao điểm dịch bệnh nên hoạt động của hãng cầm chừng, máy bay phải "nằm sân" tới 6 tháng ngay ở thời điểm vừa thành lập nên công ty mẹ là Vietravel phải gồng mình gánh lỗ.



Kiên cường vượt qua giai đoạn "ngủ đông" vì đại dịch, Vietravel Airlines từ từ mở rộng mạng bay trong nước và khai trương đường bay thương mại quốc tế đầu tiên chặng Hà Nội - Thái Lan hồi cuối năm 2022. Thế nhưng, chưa kịp "hoàn hồn" thì xung đột Nga - Ukraine lại nổ ra, lạm phát tăng, nhiên liệu khủng hoảng.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ từng chia sẻ với Thanh Niên: Thời điểm đó, những hãng đã bay lâu, có kinh nghiệm khó 1 thì với hãng hàng không non trẻ như Vietravel khó tới 100. Song, sứ mệnh của Vietravel Airlines là kết nối du lịch Việt Nam với thế giới và ông đã cam kết với Chính phủ, nên khó đến mấy, Vietravel Airlines cũng phải bay.

"Tôi xin nhấn mạnh Vietravel không thành lập hãng hàng không thương mại mà chúng tôi lập hãng hàng không du lịch, nhằm tạo nên một hành trình trọn vẹn trải nghiệm văn hóa bản địa. Khi xây dựng kế hoạch như thế thì Vietravel Airlines là mảnh ghép không thể thiếu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng nước đi của Vietravel là đúng. Chỉ là xui khi gặp 2 năm đại dịch. Vietravel Airlines đã phải cố gắng "kinh khủng" để duy trì được đến ngày hôm nay" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.

Nhiều hành khách tiếc nuối cho một thương hiệu từng dành được nhiều thiện cảm và đóng góp không nhỏ cho ngành du lịch - hàng không Việt Nam

Vietravel tập trung vào du lịch

Thế nhưng, hành trình nỗ lực phục hồi sau đại dịch, mở rộng mạng bay để đạt điểm hoàn vốn của Vietravel Airlines gặp rất nhiều thách thức. Tới cuối năm 2024, Vietravel đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa, và ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Lãnh đạo Vietravel cho biết: Quyết định thoái vốn lần này nằm trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel giai đoạn 2025 - 2030, với mục tiêu tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là du lịch - dịch vụ - thương mại, củng cố vị thế tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, tối ưu hóa nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng linh hoạt trong chiến lược hợp tác liên kết với các hãng hàng không cùng đối tác trong - ngoài nước, thay vì duy trì hoạt động đầu tư sở hữu trực tiếp.

"Sau 30 năm hình thành phát triển, Tập đoàn Du lịch Vietravel đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hướng tới tập đoàn du lịch - dịch vụ đa lĩnh vực. Việc thoái vốn tại Vietravel Airlines là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư, giúp chúng tôi tập trung hơn vào năng lực cốt lõi và phát huy sức mạnh toàn hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel" - ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ.