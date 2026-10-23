Vì sao Vĩnh Hưng được chọn làm điểm đột phá tái thiết đô thị của Hà Nội?

Trước hết cần trả lời là vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm tái thiết đầu tiên, làm điểm đột phá quy hoạch trong vô số lựa chọn của Hà Nội? - ông Nghiêm đặt câu hỏi tại Tọa đàm Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng - Từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 23.10.
Từng giữ vị trí Kiến trúc sư trưởng, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội, theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, nhìn lại lịch sử quy hoạch qua các thời kỳ, Hà Nội đã trải qua 9 lần điều chỉnh quy hoạch. Song đến lần quy hoạch thứ 5 được phê duyệt vào năm 1992, Vĩnh Hưng vẫn được xem là vùng nông thôn ngoại thành, là "vùng trắng" trên bản đồ quy hoạch, đóng vai trò hỗ trợ cho nội thành Hà Nội.
Đến quy hoạch năm 1998, khi Trung ương đồng ý cho Hà Nội mở rộng quy hoạch vượt sông Hồng tiếp cận với các tỉnh phía bắc, vai trò của khu vực Vĩnh Hưng bắt đầu được xác định nằm trong vùng trung tâm mở rộng.
Tuy nhiên, theo ông Nghiêm, suốt giai đoạn này vẫn chưa có sự đột phá nào đáng kể. Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô năm 2008, trong các đồ án quy hoạch từ năm 2011, Vĩnh Hưng vẫn chỉ là một điểm được đánh dấu trong bản đồ quy hoạch.
Nhìn rộng hơn, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, bức tranh quy hoạch Hà Nội trước đây định hướng rất đẹp, nhưng việc triển khai thực hiện lại diễn ra rất chậm. Song đến Đồ án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gần đây, quy hoạch phân kỳ thành các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để cụ thể hóa bằng 71 đồ án quy hoạch thành phần.
Lý giải cụ thể vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm đột phá tái thiết trong quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội, theo ông Nghiêm, trong quy hoạch mới, Hà Nội không còn phát triển theo mô hình chùm đô thị vệ tinh nữa mà chuyển sang mô hình 9 cực phát triển.
"Vĩnh Hưng được xác định là cực phát triển phía đông, một trong 9 cực phát triển quan trọng của Thủ đô", ông Nghiêm nói.
Thứ hai, về mặt chức năng, Hà Nội quyết tâm xây dựng Vĩnh Hưng trở thành khu trung tâm dịch vụ và thương mại hiện đại nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô. Người dân Vĩnh Hưng trước đây vốn có đời sống tương đối khó khăn ở vùng ven sông, nay sẽ được nâng cao chất lượng cuộc sống với hạ tầng dịch vụ văn minh, hiện đại.
Thứ ba, đặc trưng của xã Vĩnh Hưng là quy mô dân số không quá lớn nhưng diện tích đất đai lại rộng gấp đôi so với các phường/xã khác. Đây là khu vực rất thuận lợi để chuyển hóa phát triển theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng).
Vĩnh Hưng nằm ở vị trí đắc địa giữa tuyến đường sắt đô thị và giữa các cây cầu huyết mạch như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đặc biệt là cầu Cự Khối kết nối dễ dàng sang Long Biên và đi các tỉnh phía đông.
"Đô thị sẽ được nén ở mức hợp lý, không gian sống vẫn đảm bảo thoáng đãng, văn minh chứ không bị gò bó hay nén quá mức. Bên cạnh giao thông đường bộ và đường sắt, quy hoạch cần đặc biệt chú trọng đến giao thông đường thủy trên sông Hồng. Việc khai thác tuyến giao thông thủy gắn với du lịch tâm linh, văn hóa lịch sử dọc sông Hồng sẽ giúp người dân được thụ hưởng môi trường sống đa dạng và phong phú hơn", TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.
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