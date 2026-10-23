Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân

Thông tin được Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng chia sẻ tại tọa đàm "Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 23.10, tại Hà Nội.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Trần Việt Hưng, đây là dự án tái thiết đô thị lớn đang được người dân thủ đô Hà Nội hết sức quan tâm. Chỉnh trang, tái thiết đô thị là chủ trương lớn, cần thiết, đúng đắn của chính quyền địa phương các cấp nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về 2 mục tiêu 100 năm mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Quá trình đó đương nhiên sẽ đặt ra những vấn đề cần giải quyết về đất đai, nơi ở, sinh kế của người dân.

"Với vai trò là một cơ quan báo chí lớn, được sự tin cậy của bạn đọc, chúng tôi cho rằng cần thiết phải có một luồng thông tin chính thống, có độ lan tỏa rộng rãi, công khai các thông tin về dự án, nhất là ở thời điểm lấy ý kiến công khai quy hoạch 1/500", Phó tổng biên tập Trần Việt Hưng chia sẻ lý do Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm.

Cũng theo ông Hưng, mỗi đô thị đều có những thời điểm đứng trước yêu cầu phải thay đổi để phát triển. Có những thay đổi chỉ cần điều chỉnh từng con đường, từng công trình; nhưng cũng có những vấn đề đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể hơn, một cách tiếp cận đồng bộ hơn, để giải quyết những bất cập đã tích tụ qua thời gian và mở ra không gian phát triển mới cho tương lai.

"Câu chuyện tái thiết đô thị Vĩnh Hưng đặt ra trong bối cảnh ấy", ông Hưng nói và cho hay, khi một khu vực đô thị được nghiên cứu tái thiết, điều được đặt lên bàn không chỉ là những bản vẽ quy hoạch hay những công trình sẽ được xây dựng.

Đó còn là tương lai của một vùng đất, là chất lượng sống của cộng đồng dân cư, là những ngôi nhà, sinh kế và mối gắn bó của người dân với nơi mình đã sống qua nhiều năm tháng.

"Chúng tôi cũng hiểu rằng, với người dân đang sinh sống tại Vĩnh Hưng, những câu hỏi về nơi ở, điều kiện tái định cư, sinh kế, chi phí và cuộc sống sau tái thiết là những mối quan tâm hàng đầu, cần được lắng nghe và trả lời đầy đủ. Vì vậy, tái thiết đô thị vừa là yêu cầu phát triển, vừa là một quá trình cần được nghiên cứu thấu đáo, thông tin minh bạch và tổ chức thực hiện với trách nhiệm cao nhất", Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên nhấn mạnh.

Từ góc nhìn phát triển đô thị, tâm huyết của chính quyền, chủ trương của TP.Hà Nội, theo ông Hưng, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng vào những giá trị mà dự án tái thiết được nghiên cứu bài bản, triển khai đồng bộ có thể mang lại. Nhưng để những kỳ vọng ấy trở thành hiện thực, những vấn đề về còn băn khoăn cần được giải đáp bằng thông tin và căn cứ rõ ràng.

Mong muốn Vĩnh Hưng có một tương lai phát triển tốt hơn

Với tinh thần đó, Báo Thanh Niên mong muốn thông qua tọa đàm để mở rộng không gian thông tin và phân tích sâu thêm các vấn đề liên quan đến quy hoạch, tính pháp lý, góc độ kinh tế để các bên cùng nhìn nhận đầy đủ hơn về sự cần thiết của việc tái thiết Vĩnh Hưng, những cơ hội mà quá trình này có thể mở ra, cũng như những vấn đề cần tiếp tục làm rõ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng và ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch phường Vĩnh Hưng ẢNH: TUẤN MINH

Buổi tọa đàm có sự có mặt của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đất đai, kinh tế cũng như đại diện chính quyền địa phương…

Dù mỗi người có góc nhìn, mối quan tâm và trách nhiệm khác nhau, song Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng đều có điểm chung là đều mong muốn Vĩnh Hưng có một tương lai phát triển tốt hơn, với hạ tầng đồng bộ hơn, môi trường sống chất lượng hơn và những lợi ích thiết thực hơn cho người dân Vĩnh Hưng nói riêng và Hà Nội nói chung.

Với những trao đổi thẳng thắn từ đại diện chính quyền Vĩnh Hưng, những phân tích từ giới chuyên môn và những câu hỏi từ thực tiễn sẽ giúp các bên hiểu nhau hơn, nhận diện rõ hơn những điều kiện để quá trình tái thiết được triển khai thuận lợi, đúng quy định và đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Hưng cũng kỳ vọng qua tọa đàm không chỉ giúp mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện tái thiết Vĩnh Hưng, mà còn góp phần tạo thêm cơ sở để đi đến sự đồng thuận, để một chủ trương phát triển có thể được hiện thực hóa bằng những giải pháp phù hợp, với mục tiêu cuối cùng là một đô thị tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt hơn cho người dân.