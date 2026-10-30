Vì sao Vĩnh Long vừa tiếp nhận 628 công chức, phải lên kế hoạch giảm 881 người?

Tiếp nhận 628 cán bộ bán chuyên trách làm công chức

Ngày 30.10, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có hướng dẫn xây dựng kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc thực hiện được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến ngày 31.10) hoàn thiện vị trí việc làm, hoàn thành rà soát, xác định chính xác số người dôi dư của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành phương án phân loại từng trường hợp và phương án điều chuyển, tinh giản.

Vĩnh Long tiếp nhận 628 cán bộ bán chuyên trách vào làm công chức ẢNH: NAM LONG

Giai đoạn 2 (đến ngày 30.11) hoàn thành cơ bản việc điều chuyển, bố trí lại đối với những trường hợp có khả năng bố trí, sử dụng; hoàn thành hồ sơ đối với các trường hợp thực hiện chính sách tinh giản, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo quy định.

Giai đoạn 3 (đến ngày 31.12) hoàn thành việc xử lý số người dôi dư; bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn tỉnh không vượt số biên chế được giao năm 2026.

Theo lãnh đạo Phòng công chức, viên chức (Sở Nội vụ Vĩnh Long), hiện tại tổng số biên chế công chức được giao là 6.986 người (khối nhà nước), hiện diện 7.508 người, cần phải giảm đến cuối năm nay 522 người.

Trước ngày quyết định số 185-QĐ/TW ngày 2.6.2026 của Bộ Chính trị về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 có hiệu lực, tổng số biên chế công chức được giao ở tỉnh là 9.260 người (khối nhà nước), hiện diện 6.880 người, thiếu 2.380 người.

Do đó, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện thủ tục tiếp nhận 628 người là cán bộ bán chuyên trách vào làm công chức theo Chỉ thị số 21 ngày 20.5.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Lộ trình giảm 881 cán bộ, công chức đến cuối năm 2026

Theo Phòng công chức, viên chức, việc xem xét tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào làm công chức là một trong những giải pháp nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết việc bố trí sử dụng nhân sự trong quá trình kết thúc hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Chỉ thị số 21.

Vĩnh Long xây dựng kế hoạch giảm 881 cán bộ, công chức đến cuối năm 2026 ẢNH: NAM LONG

Việc này vừa tạo điều kiện tiếp tục sử dụng những người có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa góp phần bổ sung nhân sự cho các địa phương còn thiểu, bảo đảm hoạt động của chính quyền được liên tục, ổn định sau sắp xếp.

Tuy nhiên, yêu cầu giảm biên chế phát sinh sau khi đã thực hiện xong việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách thành công chức. Khi cấp có thẩm quyền giao biên chế cho tỉnh thấp hơn số hiện có mặt và có chỉ đạo, cho lộ trình sắp xếp đèn hết năm 2026.

Theo thống kê, từ nay đến cuối năm 2026, là 881 trường hợp. Trong đó, có 614 trường hợp đó muốn nghỉ hưu theo quy định, nên số biên chế vượt chỉ tiêu so với quy định chỉ có 267 người.

Tỉnh Vĩnh Long đang xây dựng lộ trình, phương án giảm biên chế phù hợp, gắn với rà soát vị trí việc làm, đánh giá năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng công chức.

Trên cơ sở đó thực hiện sắp xếp, tinh giản đối với những nhân sự không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định; đảm bảo đến 31.12.2026 sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đúng theo số biên chế được Trung ương giao.