Vì sao Vũ Ngọc Đãng không mời Tăng Thanh Hà đóng phim mới?

Ngày con còn mẹ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau thời gian vắng bóng. Tại buổi ra mắt phim 9.11, nam đạo diễn cho biết Hồng Đào và Phương Anh Đào là hai lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh và nhà sản xuất Runup Vietnam ngay từ khi kịch bản hình thành.

Tuy nhiên, hành trình thuyết phục hai nữ diễn viên tham gia không hề dễ dàng. Nam đạo diễn hài hước thừa nhận từng cảm thấy áp lực trước sự kỹ tính và trách nhiệm nghề nghiệp của cả hai. "Lúc bắt tay vào làm việc, bàn kịch bản với nhau, tôi hơi sợ. Bản thân làm việc với ngôi sao rất nhiều, nhưng nghe về sự khó tính của Phương Anh Đào và chị Hồng Đào trong việc nhận lời đóng phim, tôi thấy khủng khiếp. Hai người phải thực sự thích kịch bản, yêu nhân vật mới nhận lời", anh kể.

Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ẢNH: ĐPCC

Theo đạo diễn, quá trình hoàn thiện kịch bản kéo dài hơn dự kiến bởi hai diễn viên đều muốn câu chuyện và nhân vật đạt được sự thuyết phục. Lịch quay liên tục phải dời từ tháng 1 sang tháng 2, tháng 3, tháng 4 rồi tháng 5 do kịch bản vẫn cần chỉnh sửa để đáp ứng kỳ vọng của diễn viên.

Vũ Ngọc Đãng cho biết Hồng Đào đóng góp nhiều ý kiến, đưa cả những tâm sự và trải nghiệm với con gái vào quá trình xây dựng nhân vật. Phương Anh Đào cũng chia sẻ những trải nghiệm gia đình của mình để giúp cấu trúc câu chuyện trở nên sâu sắc hơn.

Nam đạo diễn cho rằng chính quá trình trao đổi và chỉnh sửa kỹ lưỡng đã giúp bộ phim có được một kịch bản giàu cảm xúc hơn. Sự chuẩn bị từ khâu tiền kỳ cũng giúp anh có những ngày quay khá thoải mái, dành không gian để các diễn viên thể hiện trọn vẹn cảm xúc. "Có những phân đoạn dựng lên phim chỉ lấy 3 phút, nhưng tôi để chị Hồng Đào và Phương Anh Đào diễn liên tục 9 phút thoải mái. Cả hai người đều có nguyên tắc: không tin vào nhân vật, không đủ cảm xúc thì không diễn", anh chia sẻ.

Thậm chí, có những cảnh quay đạo diễn đã cảm thấy hài lòng nhưng Phương Anh Đào vẫn chủ động đề nghị thực hiện thêm một lần nữa. Sự nhiệt tình của nữ diễn viên khiến ê kíp đặt cho cô biệt danh vui là "chủ đầu tư" vì luôn được mọi người chiều theo mong muốn sáng tạo trên phim trường.

Vì sao Tăng Thanh Hà không góp mặt trong phim mới của Vũ Ngọc Đãng?

Bên cạnh sự góp mặt của Hồng Đào và Phương Anh Đào, việc Tăng Thanh Hà không góp mặt trong Ngày con còn mẹ cũng khiến một số khán giả tò mò. Đặc biệt, sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của nữ diễn viên càng khiến công chúng đặt câu hỏi liệu cô có cơ hội tái hợp với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hay không.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ lý do không mời Tăng Thanh Hà đóng phim mới ẢNH: THÁI THẮNG

Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải mặc giản dị đến chúc mừng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ra mắt phim mới. Cuộc hội ngộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau hơn 18 năm khiến khán giả thích thú Ảnh: ĐPCC

Trao đổi với Thanh Niên, Vũ Ngọc Đãng cho biết lý do anh không mời Tăng Thanh Hà đóng phim mới là vì anh thấy nữ diễn viên không phù hợp với nhân vật lần này. Theo đạo diễn, Phương Anh Đào phù hợp với nhân vật hơn bởi yếu tố độ tuổi. "Tôi nghĩ kịch bản phim này thực sự phù hợp với Phương Anh Đào hơn Tăng Thanh Hà. Phương Anh Đào đúng tuổi với nhân vật, còn Tăng Thanh Hà lớn hơn rồi nên tôi nghĩ không hợp với vai này", anh giải thích.

Nói về mối quan hệ với nữ diễn viên sau lần hợp tác trong Bỗng dưng muốn khóc, Vũ Ngọc Đãng cho biết cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hỏi thăm nhau. "Tăng Thanh Hà lâu lâu gửi đồ qua cho tôi, rồi thỉnh thoảng hai người vẫn đi uống cà phê, đi ăn với nhau. Tình cảm giữa tôi và Tăng Thanh Hà vẫn rất tốt đẹp", Vũ Ngọc Đãng chia sẻ.

Nam đạo diễn bày tỏ sự vui mừng khi nữ diễn viên trở lại với điện ảnh sau thời gian vắng bóng và hy vọng cả hai sẽ có dịp tái hợp trong một dự án phù hợp.