Vì sao xe điện chỉ mất tối đa 2 năm để 'trả nợ carbon' cho nhân loại?

Khi 80% bình xăng "tan thành mây khói"

Khi ngày càng nhiều khách hàng chuyển từ xe chạy bằng động cơ đốt trong sang xe điện do giá nhiên liệu tăng cao, tạp chí EV Magazine đã có bài viết phân tích chuyên sâu về hiệu quả chuyển đổi năng lượng của 2 loại phương tiện này.

Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ, xe điện chuyển đổi hơn 77% năng lượng điện từ lưới điện thành năng lượng cho bánh xe

Theo EV Magazine, Phần lớn năng lượng tạo ra trong các xe sử dụng động cơ đốt trong bị mất đi dưới dạng nhiệt năng. Do đó, xe điện thường hiệu quả hơn so với các xe sử dụng động cơ đốt trong.

Cụ thể, phần lớn người tiêu dùng hiện nay vẫn đo lường hiệu quả của xe xăng qua chỉ số "lít/100 km". Thế nhưng, thực tế một động cơ xăng điển hình chỉ có hiệu suất nhiệt khoảng 12% - 30%. Ông Jan Rosenow, Giáo sư về Chính sách Năng lượng và Khí hậu tại Đại học Oxford, cho biết: Xe chạy bằng động cơ đốt trong lãng phí tới 80% năng lượng trong nhiên liệu.

Điều này có nghĩa là khi bạn đổ một bình xăng đầy, chỉ có tối đa 30% giá trị số tiền bạn trả thực sự làm quay bánh xe; 70 - 88% còn lại bị biến thành nhiệt năng tỏa ra môi trường qua hệ thống làm mát và ống xả.

Về mặt vật lý, động cơ đốt trong là một thiết bị chuyển đổi hóa năng thành nhiệt năng trước, sau đó mới dùng áp suất từ nhiệt đó để đẩy piston tạo ra cơ năng. Quy trình trung gian qua nhiệt này chính là "nút thắt cổ chai" khiến xe xăng không bao giờ có thể đạt được hiệu suất cao. Vì thế, xe xăng vận hành giống như một cái lò sưởi di động hơn là một thiết bị di chuyển hiệu quả.

Ngược lại, xe điện loại bỏ hoàn toàn quá trình đốt cháy. Mô-tơ điện có khả năng chuyển đổi trực tiếp điện năng từ pin thành cơ năng. EV Magazine chỉ rõ: Hơn 77% năng lượng được lưu trữ trong pin EV thực sự chuyển thành lực đẩy tại các bánh xe. Nếu tính riêng hiệu suất của mô-tơ, con số này có thể lên tới 90%.

Hơn nữa, xe điện không tiêu thụ năng lượng khi đứng yên (chế độ chờ). Trong khi xe xăng vẫn phải tiêu tốn một lượng nhiên liệu đáng kể để "nổ máy không tải" khi tắc đường, xe điện chỉ tiêu tốn một lượng điện rất nhỏ cho hệ thống điều hòa và màn hình. Đây là yếu tố then chốt giúp xe điện trở thành lựa chọn vượt trội trong các đô thị đông đúc.

Xe điện không phát thải ra ống xả

Cùng với đó, một trong những lợi thế kinh điển của xe điện so với xe xăng là hệ thống phanh tái tạo (Regenerative Braking).

Trong một chiếc xe truyền thống, mỗi khi người dùng nhấn phanh, động năng của xe sẽ bị ma sát giữa má phanh và đĩa phanh triệt tiêu, biến thành nhiệt năng tỏa vào không khí. Đây là một sự lãng phí năng lượng khổng lồ, đặc biệt là khi lái xe trong phố đông.

Với xe điện, mô-tơ có thể vận hành theo chiều ngược lại để đóng vai trò như một máy phát điện. Khi giảm tốc, lực cản từ việc phát điện này sẽ làm xe chậm lại, đồng thời thu hồi một phần năng lượng đáng kể nạp ngược lại vào pin. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phanh tái tạo có thể giúp xe điện thu hồi từ 15 - 20% năng lượng tiêu hao, điều mà xe xăng không bao giờ làm được.

Vấn đề thứ 3 được EV Magazine phân tích để trả lời câu hỏi "Xe điện có thực sự sạch?" là về vấn đề phát thải khí nhà kính.

Một luận điểm thường được dùng để chỉ trích xe điện là quá trình sản xuất pin gây ô nhiễm. Tuy nhiên, khi nhìn vào toàn bộ vòng đời, bức tranh lại hoàn toàn khác. Đúng là việc khai thác Lithium và Cobalt tạo ra lượng khí thải ban đầu cao hơn sản xuất xe xăng khoảng 30 - 40%. Nhưng "nợ carbon" này được trả sạch rất nhanh chóng.

Theo phân tích từ Bloomberg và các tạp chí chuyên ngành, một chiếc xe điện chỉ cần vận hành từ 1 - 2 năm đầu tiên là đã bù đắp được lượng phát thải dư thừa khi sản xuất. Kể từ thời điểm đó, xe điện sạch hơn xe xăng gấp nhiều lần.

Đặc biệt, khi lưới điện thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, dấu chân carbon của mỗi km xe điện sẽ tiếp tục giảm dần theo thời gian, trong khi xe xăng sẽ luôn phát thải một lượng cố định và không thể cải thiện.

Khoản đầu tư thông minh cho hiện tại và cả tương lai

Hiện nay, nhiều người e ngại giá mua xe điện ban đầu cao hơn xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính tổng chi phí sở hữu trong vòng 5 - 7 năm, xe điện thường rẻ hơn đáng kể. Lý do nằm ở cấu tạo cơ khí cực kỳ đơn giản.

Một động cơ đốt trong có hàng nghìn linh kiện chuyển động như piston, trục cam, dây curoa, hệ thống nhiên liệu, bugi... vốn đòi hỏi bảo trì thường xuyên và dễ hỏng hóc. Xe điện chỉ có khoảng 20 linh kiện chuyển động, không cần thay dầu, không cần lọc xăng, không cần bugi. Điều này giúp cắt giảm tới 40% chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Riêng tại Việt Nam, người tiêu dùng cũng đang ở thời điểm "vàng" để sở hữu xe điện dễ dàng với chi phí cực thấp.

Về mặt kỹ thuật, tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, đặc thù giao thông là mật độ phương tiện cực cao và thường xuyên ùn tắc. Như đã phân tích ở trên, đây chính là "sân khấu" lý tưởng nhất để xe điện phô diễn sức mạnh của phanh tái tạo và khả năng tiết kiệm khi chạy không tải.

Về hạ tầng, chỉ trong vòng 2 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của hạ tầng trạm sạc, đặc biệt là sự tiên phong của VinFast với mạng lưới trạm sạc phủ khắp các tỉnh thành. Điều này giải quyết được nỗi lo "hết pin" vốn là rào cản lớn nhất của người tiêu dùng trong nước.

Cùng với các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt và miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, Chính phủ cũng đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Xe điện không chỉ là xu hướng của tương lai, mà còn là khoản đầu tư thông minh về mặt kinh tế cho mỗi cá nhân trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch biến động khó lường như hiện nay.

Trong lộ trình đến năm 2050 về phát thải ròng bằng "0", giao thông xanh đóng vai trò cốt lõi. Việc người dân Việt Nam dần chấp nhận xe điện không chỉ giúp giảm bớt ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi tại các thành phố, mà còn góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia, giảm bớt sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.