Vì sao xe dù bến cóc tại TP.HCM vẫn ngang nhiên hoạt động?

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết, tính đến tháng 4.2024, Sở GTVT TP.HCM ghi nhận có 87 vị trí hoạt động xe dù bến cóc.

Ông Giang thông tin, một số nguyên nhân khiến việc xử lý các xe dù bến cóc gặp khó khăn là do việc di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh giai đoạn 2 từ bến xe Miền Đông (tại Q.Bình Thạnh) ra bến xe Miền Đông mới (tại TP.Thủ Đức) từ ngày 11.10.2022 làm tăng thời gian di chuyển đến bến xe của hành khách; tuyến đường kết nối từ bến xe Miền Đông mới đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thuận tiện (phải di chuyển vào Khu công nghệ cao TP.HCM để đến cao tốc). Các nhà xe chưa tổ chức được các điểm dừng đón, trả khách mới trên hành trình chạy xe đến bến xe khách liên tỉnh do không đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, việc xử phạt các vị trí xe dù, bến cóc còn chưa chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng liên quan; hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam còn thiếu chức năng để trích xuất vi phạm của xe khách; thiếu các camera quan sát giao thông được lắp đặt tại các vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định.

Đại diện Công an TP.Thủ Đức cũng thông tin, tình trạng xe dù bến cóc vẫn hoạt động tại địa bàn là do xe vận chuyển hành khách tuyến cố định núp bóng hình thức xe hợp đồng. Loại hình này thực hiện theo hợp đồng vận tải, là sự thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải; các đơn vị kinh doanh vận tải được đón, trả khách tại các điểm được ghi trong hợp đồng.

Khi vận chuyển hành khách, người lái xe phải mang theo hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách (theo mẫu) và cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển đến Sở GTVT bằng văn bản hoặc qua email trước khi thực hiện vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, thực tế quá trình hoạt động, các nhà xe đã đón từng hành khách lẻ tại các bến bãi, trước và trong khuôn viên trụ sở văn phòng, các cây xăng…

Tiếp đó, có tình trạng xe vận chuyển hành khách tuyến cố định nhưng sau khi đăng ký hoạt động trong bến rồi ra ngoài đón, trả khách không đúng quy định, hoạt động như tính chất xe dù.

Một số nhà xe lợi dụng thói quen sử dụng dịch vụ và nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân, nên thuê các bãi trông giữ xe, cây xăng, điểm kinh doanh trá hình để thực hiện việc đón, trả khách không đúng nơi quy định.



Các nhà xe hoạt động xe dù bến cóc luôn tìm cách đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Các nhà xe cử người canh lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông, luôn tìm cách đối phó, các nhà xe dừng đón khách rất nhanh. Khi các nhà xe thấy cảnh sát thì không đón, khi vắng bóng cảnh sát là dừng đón khách chớp nhoáng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý liên tục một số bến bãi, nhà xe sẽ di chuyển đến địa điểm khác gần đó đón, trả khách tạm hoặc đóng cửa, ngừng hoạt động.

Giải pháp là gì?

Thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT rà soát, thống kê các các điểm có hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố và gửi Công an TP.HCM, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện để kiểm tra, xử lý.



Sở sẽ tiếp tục rà soát bổ sung vào kế hoạch kiểm tra thêm các đơn vị và có công văn gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố thanh, kiểm tra xử lý vi phạm các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc các tỉnh, thành phố quản lý nhưng có dấu hiệu vi phạm tại TP.HCM.

Đồng thời, Sở GTVT sẽ xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm soát hoạt động đón trả khách trên địa bàn TP.HCM, trình UBND TP.HCM ban hành, trong đó xây dựng phương án kiểm soát về tổ chức giao thông cho từng vị trí (đã có Công văn số 7387 của Sở GTVT giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng phương án cụ thể).

Tiếp tục chủ trì phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát vị trí để tổ chức điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định liên tỉnh phục vụ cho các tuyến vận tải hành khách đến và đi tại các bến xe; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận bến xe được thuận lợi và an toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của bến xe, đặc biệt là bến xe Miền Đông mới. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, góp phần bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM trả lời tại họp báo chiều 4.7 T.N

Sở GTVT đồng thời xây dựng phương án thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải đường bộ phục vụ công tác quản lý vận tải và xử lý vi phạm tại TP.HCM thông qua dữ liệu chia sẻ từ thiết bị giám sát hành trình.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị quản lý bến xe nghiên cứu và đề xuất các phương án tiếp chuyển hành khách đi, đến các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP.HCM để chủ động triển khai thực hiện.

Trong đó, tổ chức bãi đệm đậu đỗ xe, xem xét miễn giá dịch vụ xe ra vào bến và giá dịch vụ đậu đỗ cho xe taxi, xe ô tô vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử đưa, đón hành khách tại bến xe, theo thẩm quyền quy định; cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê nhu cầu vận chuyển của hành khách đi và đến từ các quận, huyện, TP.Thủ Đức, khung giờ đi, đến bến xe các đơn vị vận tải xe taxi, xe ô tô vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử để bố trí phương tiện phục vụ; xây dựng phần mềm kết nối với phần mềm đặt xe của các đơn vị vận tải xe taxi, xe ô tô vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử để phục vụ hành khách có nhu cầu.