'Vi Tiểu Bảo' Trương Vệ Kiện và mối thù oán hận cha ruột

Trong buổi phỏng vấn hiếm hoi phát sóng trên YouTube, nam diễn viên gạo cội Trương Vệ Kiện đã trải lòng về những ký ức đau đớn thuở nhỏ, những năm tháng sống trong bạo lực, tổn thương tâm lý và cách chúng định hình con người của anh sau này, theo Kbizoom ngày 14.10.

Từ đứa trẻ lớn lên trong bạo lực đến biểu tượng của lòng vị tha

Ngôi sao phim Lộc đỉnh ký sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Cha anh là thủy thủ, mỗi năm chỉ về nhà vài tháng. Thế nhưng, mỗi lần trở về, người cha lại chìm trong men rượu và trở nên hung bạo, đánh đập vợ con vô cớ. Tuổi thơ của cậu bé Trương Vệ Kiện là chuỗi ngày run sợ và nước mắt. "Tôi từng mơ được trả thù. Cảm giác hận thù với cha đã gặm nhấm tôi suốt nhiều năm", nam diễn viên sinh năm 1965 bày tỏ.

Khác với vẻ ngoài năng động, tươi vui trên màn ảnh, Trương Vệ Kiện lại có tuổi thơ đầy nước mắt Ảnh: Weibo Trương Vệ Kiện

Khi Trương Vệ Kiện mới 14 tuổi, cha anh rời bỏ gia đình để sống với người phụ nữ khác. Không lâu sau đó, cha mẹ anh chính thức ly hôn. Dù bị tổn thương sâu sắc, mẹ anh vẫn giữ lòng vị tha. Bà từng đưa Trương Vệ Kiện và em trai đến bệnh viện thăm ông nội đang hấp hối, nơi họ gặp lại người cha ruột. "Ông ấy cúi đầu, tránh ánh nhìn của chúng tôi. Cảm giác khi ấy như gặp một người xa lạ", nam diễn viên Như Ý Cát Tường nghẹn ngào kể lại.

Thời gian trôi đi, Trương Vệ Kiện chọn cách tha thứ thay vì oán hận cha: "Nếu nỗi đau không thể xóa bỏ, tại sao không chọn tha thứ?". Anh cho rằng chính lòng nhân hậu và sức chịu đựng phi thường của mẹ đã giúp anh chữa lành. Trương Vệ Kiện gọi bà là "người phụ nữ có thể chống đỡ cả bầu trời dù nó có sụp xuống".

Tuy nhiên nỗi đau với Trương Vệ Kiện chưa dừng lại ở đó. Khi mẹ anh được chẩn đoán ung thư da, bác sĩ khuyên bà nên cắt bỏ một phần mũi. Bà từ chối, nói rằng "thà chết chứ không muốn mất nửa gương mặt". Cuối cùng, bà chọn xạ trị và kỳ diệu thay, bà đã khỏi bệnh.

Tinh thần lạc quan của mẹ trở thành nguồn cảm hứng để Trương Vệ Kiện thu hẹp hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.

Trương Vệ Kiện và mẹ - người phụ nữ được anh gọi là "người có thể chống đỡ cả bầu trời dù nó có sụp xuống" Ảnh: Weibo Trương Vệ Kiện

Khi còn trẻ, Trương Vệ Kiện từng hẹn hò với các nữ diễn viên nổi tiếng như Dương Cung Như và Tuyên Huyên, nhưng mối tình sâu đậm và bền lâu nhất là với diễn viên Trung Quốc Trương Tây.

Chứng kiến sự phản bội của cha, anh luôn coi trọng sự chung thủy trong tình yêu hơn bất cứ điều gì: "Tôi luôn nhắc mình đừng bao giờ trở thành người như cha. Làm tổn thương người mình yêu chỉ đem lại tội lỗi, chứ không phải niềm vui".

Ở tuổi 60, Trương Vệ Kiện vẫn giữ vững niềm tin vào 3 giá trị lớn nhất của đời mình: sự tha thứ, gia đình và lòng chung thủy Ảnh: Weibo Trương Vệ Kiện

Dù từng chia tay hai lần, Trương Vệ Kiện và Trương Tây vẫn trở về bên nhau và kết hôn. Khi vợ sảy thai hai lần, anh dừng toàn bộ công việc để ở cạnh vợ và tặng cô những bất động sản vô cùng giá trị. Chính những mất mát ấy khiến tình cảm của họ càng bền chặt.

Trong suốt sự nghiệp, Trương Vệ Kiện trở thành một trong những gương mặt được yêu mến nhất của truyền hình Hồng Kông, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Lộc đỉnh ký, Tây du ký, Nhân giả Hoàng Phi Hồng, Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc hay Trương Tam Phong truyền kỳ.