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    Vicky Nhung: 'Tôi hát với Chu Thúy Quỳnh là trường hợp đặc biệt'
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    Vicky Nhung: 'Tôi hát với Chu Thúy Quỳnh là trường hợp đặc biệt'

    Minh Hy
    Minh Hy
    Khán giả từng cho rằng màu giọng của Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh khó hòa hợp. Tuy nhiên, cả hai đã tạo nên sự kết hợp ấn tượng trong ca khúc 50 năm về sau.

    Bài hát 50 năm về sau là sáng tác tiếng Trung gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ Hải Lai A Mộc. Sau khi được nữ ca sĩ Đặng Thanh Tuyền viết lời Việt và cover, tác phẩm nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Các phiên bản được thực hiện bằng giọng AI cũng thu hút lượt xem đáng kể trên YouTube và TikTok. Bên cạnh đó, các ca sĩ như Tùng Dương, Quốc Thiên, Đăng Khôi... cũng cover bài hát này.

    Ngay từ lần đầu nghe 50 năm về sau, Vicky Nhung khao khát được trình bày tác phẩm. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn muốn truyền tải thông điệp tích cực, đặc biệt là niềm hạnh phúc trong tình yêu đến khán giả thông qua âm nhạc.

    Vicky Nhung: Tôi hát với Chu Thúy Quỳnh là trường hợp đặc biệt - Ảnh 1.

    Ngay từ lần đầu nghe 50 năm về sau, Vicky Nhung khao khát được trình bày tác phẩm

    ẢNH: NVCC

    Tại Việt Nam, IC Music - đơn vị quản lý bản quyền cùng đối tác nắm giữ bản quyền gốc của 50 năm về sau tại Trung Quốc đã thống nhất lựa chọn Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh thực hiện phiên bản tiếng Việt chính thức. Với Vicky Nhung, màn kết hợp này cũng là một điểm nhấn cô muốn dành tặng người nghe.

    Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh sở hữu màu sắc âm nhạc khác biệt. Nếu Vicky Nhung gây ấn tượng với âm sắc cao vút, thì Chu Thúy Quỳnh lại nổi bật bởi chất giọng trầm khàn. Sự kết hợp của hai nữ ca sĩ trong bản hit này tạo nên cung bậc cảm xúc đa dạng, tương ứng với từng giai đoạn trên hành trình tìm kiếm và gìn giữ hạnh phúc của mỗi người.

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