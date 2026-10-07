Victoria Beckham 'bơm' hơn 3 triệu USD cho thương hiệu làm đẹp của con gái

Theo Daily Mail hôm 6.10, khoản đầu tư của Victoria Beckham được hé lộ trong báo cáo tài chính đầu tiên của H7B Ltd, công ty do cô cùng Oliver Shipton thành lập. Oliver Shipton hiện cũng làm việc với Victoria Beckham tại Victoria Beckham Beauty, thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da đang hoạt động có lãi của cựu thành viên nhóm Spice Girls.

Harper Seven Beckham đang chuẩn bị bước vào lĩnh vực kinh doanh làm đẹp với thương hiệu riêng mang tên Harlo by Harper Ảnh: AP

Harper muốn xây dựng thương hiệu từ trải nghiệm của chính mình

H7B Ltd được thành lập vào tháng 10.2024, thời điểm Harper mới 13 tuổi. Tên công ty được lấy cảm hứng từ tên đầy đủ của Harper Seven Beckham. Theo kế hoạch, thương hiệu chăm sóc da dành cho thanh thiếu niên mang tên Harlo by Harper có thể được ra mắt vào nửa cuối năm 2027. Thời điểm này dự kiến sau khi Harper hoàn thành các kỳ thi GCSE vào tháng 5 và tháng 6. Cô sẽ bước sang tuổi 16 vào tháng 7. Nguồn tin cho biết Harlo by Harper hoạt động hoàn toàn độc lập với Victoria Beckham Beauty. Điều này đồng nghĩa khoản tiền Victoria Beckham bỏ ra được xem là một khoản đầu tư riêng vào khả năng phát triển thương hiệu của con gái.

Các báo cáo tài chính từ tháng 10.2024 đến cuối năm 2025 cho thấy H7B Ltd đang có khoản phải trả cho các chủ nợ khoảng 3,39 triệu USD. Công ty mô tả lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng thương hiệu, trong khi số tiền liên quan đến các khoản phải trả giữa những doanh nghiệp cùng nhóm vượt 2,8 triệu USD. Tên Harlo cũng đang được phía Victoria Beckham xúc tiến đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ. Trước đó, gia đình Beckham từng tìm cách đăng ký tên Haiku by Harper nhưng không thành công.

Những dấu hiệu đầu tiên về tham vọng kinh doanh của Harper xuất hiện từ tháng 10.2024, khi cô cùng mẹ tham dự một sự kiện ra mắt nước hoa tại New York (Mỹ). Khi được yêu cầu viết về mong muốn trong tương lai, Harper khi đó 13 tuổi đã ghi rằng cô muốn tạo ra một thương hiệu tuyệt vời khi trưởng thành. Victoria Beckham sau đó chia sẻ mẩu giấy này với hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram. Đáng chú ý, đây cũng chính là thời điểm H7B Ltd được đăng ký thành lập tại Anh.

Theo Daily Mail, Harper đang tận dụng kinh nghiệm từ đội ngũ chuyên gia của mẹ để phát triển các sản phẩm như sữa rửa mặt, toner, kem dưỡng ẩm nhẹ và có thể cả son dưỡng môi. Victoria Beckham từng tiết lộ trong một podcast rằng ý tưởng xây dựng thương hiệu đến từ chính trải nghiệm của Harper với làn da tuổi mới lớn.

Victoria Beckham cho biết vài năm trước, Harper nổi mụn trầm trọng sau khi sử dụng nhiều sản phẩm làm đẹp không phù hợp. Tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức cô bé phải đến gặp bác sĩ da liễu. Theo Victoria Beckham, Harper sau đó nói với mẹ rằng cô muốn tạo ra một thương hiệu của riêng mình vì hiểu những gì các cô gái trẻ cần và không muốn người khác phải trải qua những vấn đề tương tự.

Harlo by Harper được cho là có tham vọng cạnh tranh trong phân khúc mỹ phẩm dành cho giới trẻ, nơi những thương hiệu nổi tiếng như Rhode của Hailey Bieber đang tạo được sức hút lớn.

Đế chế kinh doanh của gia đình Beckham

Việc Victoria Beckham đầu tư mạnh vào dự án của Harper diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thời trang và làm đẹp của cô đang có những dấu hiệu tích cực. Victoria Beckham Holdings, bao gồm mảng thời trang và làm đẹp, ghi nhận lợi nhuận hoạt động 7,3 triệu bảng Anh trong năm tài chính kết thúc tháng 12.2025, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 1,5 triệu bảng Anh của năm trước. Sau thuế, công ty đạt lợi nhuận khoảng 2,4 triệu bảng Anh. Riêng mảng thời trang ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 1,5 triệu bảng Anh nhưng sau thuế vẫn lỗ 1,7 triệu bảng Anh. Công ty thời trang cũng đang có khoản nợ với các chủ nợ lên tới khoảng 59 triệu bảng Anh.

Harper là người con tiếp theo của David và Victoria Beckham bước vào lĩnh vực kinh doanh. Theo truyền thông Anh, tổng tài sản của cặp đôi được ước tính vượt 1 tỉ USD.